Le WiFi 6E est désormais disponible sur la Freebox Pro

Lancée il y a deux ans, la Freebox Pro passe au Wi-Fi 6E, le tout dernier protocol de communication sans fil pour la maison ou le bureau.

C'est quoi le WiFI 6E

Concrètement, la petite lettre "E" change beaucoup de choses sur la Freebox Pro puisque, en plus des bandes de fréquences 2,4 et 5 GHZ, le Wi-Fi 6E ajoute la bande 6GHz qui permet d'améliorer la connexion dans les zones à forte densité grâce à son spectre peu utilisé jusqu'à présent. Apple l'a intégré sur ses derniers iPad Pro M2 et MacBook Pro M2 Pro / Max, entre autres. Les iPhone 15 y auront également droit.

Son débit plus élevé permet d'avoir une connexion plus puissante, ce qui favorise le streaming, les appels vidéos ou encore les jeux en ligne. Free revendique à date 30 000 clients professionnels en France, et espère en attirer d'avantage avec cette mise à jour de la box. Encore une fois, il s'agit d'une nouveauté matérielle, il faudra donc être nouveau client (ou bien sollicité le service client de l'opérateur) pour obtenir le dernier modèle. Les forfaits démarrent à 39,99 euros HT sur www.mafreeboxpro.fr.

Enfin, Free rappelle qu'il vend des répéteurs “Wi-Fi intelligent” pour couvrir les locaux professionnels de grande taille, avec une installation facile et rapide en quelques secondes. En revanche, ils fonctionnent en 5 GHz, mais compatible avec le réseau 6 GHz, allez comprendre.



Quant aux particuliers, rappelons que seule la Freebox Delta intègre le WiFi 6E à date. Toutes les offres sont sur Free.fr.

