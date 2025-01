La nouvelle Bbox WiFi 7 défie la Freebox Ultra avec du 8 Gbit/s

En ce début d'année, Bouygues lance sa nouvelle box très haut débit avec Wi-Fi 7, une réponse directe à la récente Freebox Ultra de Free. Dans un marché des box internet en pleine évolution technologique, l'opérateur français se positionne en précurseur avec une certification officielle Wi-Fi 7, une première en France. Voici les détails de cette nouvelle Bbox qui sera disponible dès le 27 janvier prochain.

Une box certifiée Wi-Fi 7 avec des débits records

La nouvelle Bbox WiFi 7 se distingue par sa certification officielle Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance, une première sur le marché français. Elle propose une connectivité tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) permettant théoriquement d'atteindre des débits sans fil jusqu'à 7 Gbit/s. La technologie MLO (Multi-Link Operation) permet d'agréger ces différentes bandes pour optimiser la connexion.



Côté débit Internet, Bouygues s'aligne sur la concurrence avec une connexion fibre symétrique de 8 Gbit/s en download comme en upload, une nette amélioration par rapport au précédent modèle qui plafonnait à 1 Gbit/s en upload. La connectique se compose d'un port Ethernet 10G et de deux ports 1G, une réduction par rapport à l'ancienne version qui pourrait contraindre certains utilisateurs à investir dans un switch, à moins que le Wi-Fi 7 palie le manque de connexions filaires.

Un design original et une approche éco-responsable

La nouvelle Bbox adopte un design distinctif qui reprend la forme du logo Bouygues Telecom. Elle intègre un petit écran tactile en façade pour le contrôle des fonctions principales, remplaçant tous les boutons physiques. Le système de refroidissement passif, sans ventilateur, est assuré par une grille arrière également inspirée du logo de la marque.



L'aspect environnemental n'a pas été négligé, avec une conception pensée pour faciliter les réparations et le recyclage. Deux répéteurs Wi-Fi 7 tri-bandes sont inclus dans l'offre pour assurer une couverture optimale au sein du logement.



L'abonnement Bbox ultym est proposé à un tarif premium 51,99 euros par mois (44,99 euros la première année), avec un engagement de 12 mois. Les clients existants pourront migrer vers cette nouvelle offre dès le 27 janvier, tandis que les abonnés mobiles Bouygues bénéficieront du tarif promotionnel de façon permanente.



Pour les utilisateurs d'appareils Apple, cette nouvelle box pourrait s'avérer particulièrement intéressante avec les iPhone 16 compatibles Wi-Fi 7 et de futurs Mac qui intégreront probablement le Wi-Fi 7, permettant ainsi de profiter pleinement des performances accrues en termes de débit et de latence.

