Les nouveaux MacBook Pro 2023 disposent d'un port HDMI 2.1, WiFi 6E et Bluetooth 5.3

Les tout nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces d'Apple qui viennent d'être annoncés sont désormais dotés d'un port HDMI 2.1, ce qui constitue une amélioration significative par rapport aux modèles qu'ils remplacent. Mais ce n'est pas tout, ils apportent également le WiFi 6E, deux fois plus rapide, et le Bluetooth 5.3, utilisés par exemple dans les AirPods Pro 2.

HDMI 2.1

Auparavant, sur les MacBook Pro 2021, le port HDMI 2.0 ne prenait en charge qu'un seul écran 4K avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 60 Hz.



Mais le port HDMI 2.1 des nouveaux MacBook Pro 2023 équipés des puces M2 Pro et M2 Max signifie qu'ils prennent désormais en charge les écrans 8K jusqu'à 60 Hz et les écrans 4K jusqu'à 240 Hz.

WiFi 6E et Bluetooth

Les nouveaux modèles MacBook Pro sont également équipés du Wi-Fi 6E pour une connectivité sans fil plus rapide (deux fois d'après Apple, encore faut-il un routeur compatible), mais aussi le Bluetooth 5.3. Ce protocole est utilisé par les très récents AirPods Pro 2, ce qui permettra, en théorie, d'avoir un son presque sans perte si Apple l'exploite à fond.



De plus, les MBP 2023 disposent de trois ports Thunderbolt 4, d'un emplacement pour carte SDXC et d'un système de charge MagSafe 3.

Prix et date de sortie

Les clients peuvent commander les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sur la boutique en ligne d'Apple à partir d'aujourd'hui, et ils seront disponibles à partir du mardi 24 janvier. Les prix commencent à 2 399 € pour le 14 pouces et 2 999 € pour le 16 pouces.