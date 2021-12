Le Wi-Fi 6E est autorisé en France depuis aujourd'hui

C'est désormais officiel, nos fournisseurs d'accès à internet peuvent commencer à proposer des box internet avec le Wi-Fi 6E. En parallèle, les entreprises vendant des routeurs et répéteurs Wi-Fi peuvent également prendre en charge cette technologie ! Le Journal officiel vient de publier la décision autorisant les équipementiers à proposer du Wi-Fi 6E aux Français.

Le Wi-Fi 6E enfin autorisé

Même s'il est toujours mieux d'utiliser un bon vieux câble Ethernet pour le débit descendant, montant et le temps de latence, on ne peut s'empêcher de remarquer que les évolutions concernant le Wi-Fi sont spectaculaires. La prochaine évolution s'appelle le Wi-Fi 6E, cette nouvelle norme IEEE pour les réseaux sans fil est la succession du 802.11 ac.



Dès que vous aurez un routeur et des appareils compatibles avec le Wi-Fi 6E, attendez-vous à des débits plus élevés, un temps de latence qui se rapprochera de plus en plus du câble Ethernet, des canaux super-larges, mais aussi d'une meilleure prise en charge de plusieurs appareils en simultané.



Vous l'aurez compris, ce n'est que des avantages. Si la France a attendu aussi longtemps pour le feu vert de cette nouvelle norme, c'est parce que l'Arcep (le régulateur des télécoms) devait donner son accord pour l'utilisation de fréquences supplémentaires.

Une révolution en marche

Apporter un meilleur confort de navigation sur votre smartphone, votre tablette, votre télévision connectée ou votre console de jeux, tel est l'objectif prioritaire du Wi-Fi 6E.

Dans cette nouvelle norme, vous retrouvez plusieurs atouts.



Tout d'abord, le Wi-Fi 6E ajoute la plage de fréquence 6 GHz, une fréquence qui est nettement plus performante que les deux bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Ajoutez à cela une prise en charge de plusieurs technologies comme :

Le BSS Color , une détection automatique qui a pour but de rendre plus fluide l'utilisation des canaux de communication. Ce système a pour mission d'identifier d'où proviennent les émissions.

, une détection automatique qui a pour but de rendre plus fluide l'utilisation des canaux de communication. Ce système a pour mission d'identifier d'où proviennent les émissions. L' OFDMA , il s'agit d'une technologie qui divise un canal de communication en plusieurs sous-canaux, cela facilite d'une manière impressionnante le transfert de données quand plusieurs appareils sont connectés. L'OFDMA va aussi adapter les canaux en fonction des besoins et de l'utilisation (streaming, cloud gaming, visioconférence...).

, il s'agit d'une technologie qui divise un canal de communication en plusieurs sous-canaux, cela facilite d'une manière impressionnante le transfert de données quand plusieurs appareils sont connectés. L'OFDMA va aussi adapter les canaux en fonction des besoins et de l'utilisation (streaming, cloud gaming, visioconférence...). Le MI-MIMO, ce système va se concentrer sur la fluidité de la connexion quand plusieurs appareils utilisent la bande passante en simultanée à plusieurs endroits de la maison. Il gère jusqu'à 8 canaux dédiés.

Ajouter à cela le 1024 QAM qui accélère les débits descendants et montants. Avec le Wi-Fi 6E, vous êtes assuré de ne plus avoir de lenteurs ou de déconnexions intempestives avec votre réseau Wi-Fi personnel.

Prenez en compte aussi que les canaux Wi-Fi 6E vont être "light" les premières années d'existence, puisqu'on s'imagine bien que SFR, Bouygues Télécom, Orange et Free vont prendre leur temps pour adapter leur box internet à cette nouvelle norme.

Vous pourrez profiter d'un Wi-Fi optimal avec des canaux qui ne seront quasiment pas exploités pendant de longues années !