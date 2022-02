Facebook News arrive aujourd'hui en France sur iOS et Android

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Applications iPhone Applications iPad

Julien Russo

3



Facebook est en recherche constante pour trouver des solutions afin de vous pousser à ouvrir plus fréquemment l'application et y passer plus de temps. Facebook a toujours exploité l'actualité à travers les pages et groupes créés par les utilisateurs du monde entier. Cependant, cette technique qui a fait ses preuves pour provoquer de l'engagement doit désormais être complétée par quelque chose de nouveau... Un onglet dédié aux news de grands médias partenaires !

Facebook News sort aujourd'hui

Les utilisateurs américains de Facebook possèdent l'onglet News depuis maintenant deux ans, le réseau social de Mark Zuckerberg attendait d'obtenir plus de partenaires de médias avant le lancement en France et dans d'autres pays.

En ce mardi 15 février 2022, les français vont pouvoir trouver un nouveau moyen de s'informer sur leur smartphone : directement depuis l'application Facebook !



Avec Facebook News, l'équipe de Mark Zuckerberg s'engage à apporter des informations fiables et vérifiées et à définitivement exclure les "fake news" qui peuvent parfois s'incruster dans votre fil d'actualité. Pour cela le réseau social a mis en place une équipe qui va observer de près les publications dans Facebook News, mais a aussi créé un partenariat avec de grands médias français connus pour leur sérieux dans l'information.

On pense par exemple à 20 Minutes, Le Monde, l'AFP, France Télévisions ou encore L'Express.

À quoi s'attendre dans

Facebook News ?

Dès que vous accéderez à Facebook News, vous aurez immédiatement sur l'écran d'accueil les dernières actualités en France et à l'international. Le réseau social a également ajouté diverses catégories comme la politique, le sport, les sciences et technologie, l'économie...

Vous retrouverez par ailleurs une thématique "Suggestion pour vous", dès les premières utilisations, l'application aura pour mission de connaitre vos goûts et de rapidement comprendre vers quelle news vous avez le plus de chance d'aller.

Au bout de quelques jours d'utilisation, Facebook News va savoir par cœur vos préférences personnelles.



La présentation sera exactement telle qu'on la connait avec une publication, vous aurez un compteur de like et réactions, un bouton pour interagir et un bouton pour partager. À la différence d'une publication classique, vous ne pourrez pas laisser un commentaire, c'est l'une des particularités de Facebook News, ce n'est pas un lieu pour échanger autour d'une actualité.

Où se trouvera l'onglet

Facebook News ?

Il devrait apparaître sous peu dans votre application iOS et Android, une version web va bientôt arriver, mais elle ne semble pas encore tout à fait prête.

Ce nouvel onglet va automatiquement se placer en bas de votre écran, l'icône représentera un journal, une idée logique qui permettra rapidement de faire comprendre aux utilisateurs qu'ils peuvent retrouver les dernières actualités à cet endroit.

Qui s'occupe de la sélection des contenus ?

Pour Facebook News, le réseau social a souhaité laisser la gestion à des personnes du secteur. Des journalistes vont avoir la responsabilité de mettre en avant tous les jours les actualités qui leur semblent les plus pertinentes. Ils auront donc la mission de trier entre les vraies nouvelles et celles qui sont fausses.

Facebook ne communique pas les noms des journalistes expérimentés, mais affirme tout de même qu'ils sont issus d'un partenariat avec Media Services, une filiale de l'AFP.



Même si Facebook souhaite se détacher de la sélection des actualités à inclure dans son onglet News, le réseau social admet que des règles de curation seront à suivre par les journalistes. Ils n'auront pas les pleins pouvoirs dans le choix des contenus.



Dernier point sur les contenus, Facebook sera très vigilant en ce qui concerne les actualités politiques, il devra y avoir un certain équilibre, autrement dit si les journalistes expérimentés décident de mettre en avant 10 news mentionnant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, ils devront faire de même avec ses concurrents comme Eric Zemmour ou Valérie Pecresse. L'objectif n'est pas d'avantager un candidat en le surexposant dans Facebook News.

Quel média pour le lancement aujourd'hui ?

Du côté de l'actualité nationale, voici ce qu'on retrouvera :

20 minutes, Le Parisien, Le Monde, BFM TV, RMC, Le Journal du Dimanche, Aujourd'hui en France, Le Figaro, Les Echos, Libération, La Croix...

Pour l'actualité régionale, voici les médias sélectionnés :

La Dépêche du Midi, La Provence, Le Progrès, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, Ouest-France, Nice-Matin, Le Télégramme, Sud Ouest...

Vous retrouverez aussi des médias par thématiques comme le sport avec L'Équipe ou encore les peoples avec Voici et Gala.



Facebook a vraiment l'ambition de révolutionner notre manière de nous informer sur smartphone. Le réseau social va se confronter face à des géants déjà bien implantés comme Google Actualités et Apple News qui jouissent de leur popularité !

Télécharger l'app gratuite Facebook