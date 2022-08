L'app Facebook Gaming va fermer ses portes le 28 octobre 2022 sur iOS et Android

C'est la fin pour Facebook Gaming, la célèbre application qui permettait d'avoir un accès rapide et pratique aux streaming de jeux vidéos diffusés sur Facebook ferme ses portes. L'entreprise Meta annonce la suppression imminente de l'app sur l'App Store, mais aussi sur le Google Play Store où l'application rencontrait un joli succès dans les téléchargements.

Facebook Gaming sur iOS et Android, c'est terminé

Face à la concurrence de Twitch et YouTube qui dominent le marché du streaming des jeux vidéos, Facebook a du mal à trouver sa place et attirer les streamers comme les viewers.

Dans un tweet publié il y a quelques heures, Matt Navarra consultant dans les réseaux sociaux, a révélé la fin de l'application dédiée au gaming de Facebook, l'app deviendra inaccessible dès le 28 octobre 2022 et la suppression des stores sera effective à partir de cette date.



Facebook Gaming était sortie en 2018 sur Android, l'application avait raté à plusieurs reprises son entrée sur l'App Store à cause des mini jeux à l'intérieur de l'app en plus des streams. Apple ne veut pas d'une expérience "in app" pour les catalogues de jeux.

Le groupe de Mark Zuckerberg avait été obligé de modifier la version iOS de Facebook Gaming afin de passer les étapes de validation de l'App Store.

L'arrêt de Facebook Gaming ne concerne que les apps mobiles, les streams des diffuseurs resteront disponibles sur l'application Facebook, mais aussi sur le site officiel de Facebook Gaming. La mauvaise nouvelle, c'est que sans l’app dédiée qui référençait les streams, les diffuseurs obtiendront probablement moins de visibilité que par l'application Facebook directement.

Sur l’app iOS, un message est déjà apparu :

Nous tenons à remercier sincèrement chacun d’entre vous pour tout ce que vous avez fait pour bâtir une communauté florissante pour les joueurs et les fans depuis le lancement de l’application. C’était vraiment un effort mené par la communauté pour apporter de nouvelles fonctionnalités de jeu à Facebook

Selon des données qui datent de 2020, Twitch domine très largement le marché du streaming des jeux vidéos, le service d'Amazon comptait entre juillet et septembre 2020 une part de marché de 63,6% dans le nombre d'heures visionnées, YouTube Gaming était loin derrière avec 22,5% et Facebook encore plus loin avec seulement 14%.

En ce qui concernait le nombre d'heures streamé par les diffuseurs, Twitch écrasait littéralement la concurrence avec 91,1% de part de marché, contre 5,5% pour YouTube et 3,4% pour Facebook. Des statistiques qui prouvent que les streamers sont plus réguliers sur Twitch et n'hésitent pas à s'investir davantage que chez la concurrence pour agrandir leur communauté !

Facebook is killing its Facebook Gaming app on 28 October 2022 pic.twitter.com/AeQjnSBkWV — Matt Navarra (@MattNavarra) August 30, 2022

