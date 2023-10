Honda et Acura ouvrent les portes de garage via CarPlay et Android Auto

Honda et sa filiale haut de gamme Acura aiment beaucoup CarPlay et Android Auto puisque les constructeurs viennent d'ajouter la prise en charge des portes de garage intelligentes à leurs applications CarPlay respectives. Une bonne nouvelle pour les clients.

Honda va plus loin

Actuellement, CarPlay passe par HomeKit pour présenter des informations sur la porte de garage et des options de contrôle sur les appareils compatibles. Mais la nouveauté d'Honda et Acura permet toutefois de piloter les portes de garage intelligentes non supportées par HomeKit.

Pour ce faire, Honda s'associe au service myQ Connected Garage du groupe Chamberlain. Bien qu'il existe des accessoires dédiés aux portes de garage HomeKit sur le marché, Autoblog souligne que l'intégration avec MyQ signifie que beaucoup de gens seront en mesure de profiter de cette nouvelle fonctionnalité sans surcoût.



Toutefois, si vous possédez un modèle plus ancien, Honda indique que vous pouvez utiliser un "dispositif de contrôle de garage intelligent myQ" pour le mettre à niveau. Honda en offre un gratuitement à tout le monde si vous souscrivez à son abonnement de démonstration de 30 jours. Après cette période d'essai, l'abonnement coûte 129 $ pour trois ans ou 179 $ pour cinq ans. La France n'est pas encore concernée, mais les tarifs seront vraisemblablement les mêmes.



Les fonctions de la porte de garage sont gérées par les applications CarPlay pour HondaLink et AcuraLink, toutes deux disponibles via l'App Store. Vous pouvez notamment configurer une zone qui vous enverra intelligemment une notification via CarPlay pour ouvrir ou fermer votre porte de garage en fonction de votre position actuelle. Vous pouvez également utiliser manuellement l'application HondaLink ou AcuraLink via CarPlay pour ouvrir ou fermer votre porte de garage.

En ce qui concerne la compatibilité, Honda affirme que toutes ses voitures 2023 et 2024 prennent en charge la nouvelle fonction CarPlay. La société précise également que "des millions d'anciens modèles Honda et Acura" équipés de CarPlay prendront également en charge la fonction à l'avenir.

