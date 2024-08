Honda va activer CarPlay sans fil pour les "anciennes" Accord

Le service après-vente du constructeur automobile Honda vient d'annoncer quelque chose qui fera plaisir aux possesseurs d'une Accord. La marque japonaise va déployer un "rétrofit" permettant d'activer le système CarPlay sans fil sur plusieurs anciens modèles. Le processus débutera dans le courant du mois et nécessitera un passage chez le concessionnaire.

Honda annonce un rétrofit logiciel

Comme le rapporte Autoblog, Honda a annoncé la bonne nouvelle lors d'un événement la semaine dernière. La société affirme qu'elle publiera une mise à jour logicielle pour les berlines Honda Accord 2018-2022 qui permet d'activer CarPlay sans fil. À partir de la fin du mois, les propriétaires pourront utiliser un portail en ligne pour prendre rendez-vous chez leur concessionnaire Honda local afin de faire installer la mise à jour logicielle.

Seul problème à date, on ne connait ni les pays concernés, hors USA, ni le prix de l'opération. La seule information pratique émanant d'Honda est que les inscriptions seront ouvertes dans le courant du mois.



Toujours est-il que l'initiative d'Honda est à saluer, permettant à des clients ayant fait l'achat d'un modèle il y a quelques années de passer à la vitesse supérieure pour l'info-divertissement d'Apple.



Si vous n'avez pas une Honda Accord et que vous avez déjà CarPlay, couper le cordon est tout à fait possible. De nombreuses solutions tierces existent sur le marché, dont CarlinKit qui est actuellement en promotion à -40 %.



Espérons que ce "geste" d'Honda se répercutera sur les autres modèles de la marque, ainsi que chez d'autres constructeurs.