L'adaptateur CarlinKit 5 pour CarPlay sans fil est en promo à -50 % !

Si vous avez CarPlay dans votre voiture, mais qu'il vous faut absolument brancher l'iPhone pour que cela fonctionne, la promotion du jour risque de vous intéresser. La dernière version du CarlinKit, la cinquième, est actuellement à prix canon pour couper le cordon et profiter de CarPlay sans fil dans votre véhicule. Une soixantaine d'euros au lieu du double habituellement ! Pas mal ce début de Black Friday, surtout que le CarlinKit 5 fonctionne aussi avec Android Auto.

C'est quoi CarPlay

Si vous ne connaissez pas CarPlay, il s'agit du système d'info-divertissement d'Apple qui permet de faciliter l'accès à certaines applications et à l'interface Apple en général. Avec ça, vous avez les appels, les messages, la musique ou encore les GPS comme Waze, Plans et Google Maps.



Du côté d'Android, le système équivalent se nomme Android Auto, et le kit du jour le gère également.

Compatibilité de CarlinKit

L'objectif de CarlinKit, un appareil compatible avec les modèles de voiture de nombreux constructeurs depuis 2017, est de transformer la connectivité filaire en une expérience sans fil.

Le CarlinKit 5.0 se connecte via un port USB-C (deux câbles sont fournis avec embouts USB-C et USB-A) et est compatible avec les iPhones fonctionnant sous iOS 11 et versions ultérieures, ainsi qu'avec Android Auto. Il est relié à l'iPhone par Bluetooth.

Installation facile

L'installation de l'adaptateur n'est pas compliquée. Connectez simplement l'adaptateur au port USB de la voiture et appairez-le à l'iPhone. Voici les trois étapes à suivre :

Démarrez votre voiture et connectez le dongle Carplay au port USB-C/USB-A de la console centrale. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi de votre iPhone, connectez-vous au Bluetooth du produit : AutoKit-xxx Enfin, cliquez sur "Appairage" sur l'iPhone et sélectionnez "Utiliser Carplay" pour réaliser la connexion sans fil.

Une fois que tout est en place, vous n'avez plus qu'à utiliser CarPlay comme avant. La version sans fil permet exactement les mêmes choses, avec parfois une petite latence. Au quotidien, vous ne sentirez pas de ralentissement particulier

