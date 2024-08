L'adaptateur secteur UGREEN 140W est en promotion (-40%)

Vous cherchez un chargeur puissant et polyvalent pour recharger rapidement vos iPhone, iPad, MacBook et autres appareils ? Le chargeur Nexode 140W d'UGREEN est la solution idéale. Avec ses 3 ports (2 USB-C et 1 USB-A), il peut délivrer jusqu'à 140W au total.

Un chargeur ultra puissant fourni avec un câble

Avec ses 3 ports (2 USB-C et 1 USB-A), ce chargeur compact peut délivrer une puissance totale allant jusqu'à 140W. C'est tout simplement énorme :

Le port USB-C principal monte jusqu'à 140W, parfait pour recharger un MacBook Pro 16" de 0 à 56% en seulement 30 minutes.

Le second port USB-C atteint 100W, idéal pour un iPad Pro ou un MacBook Air.

Le port USB-A culmine à 22,5W, ce qui est largement suffisant pour des AirPods et autres petits appareils.

Le chargeur Nexode 140W est livré avec un câble USB-C vers USB-C de pour profiter pleinement de ses performances. Ce câble tressé en Nylon mesure 1,5m de long, ce qui vous laisse une grande liberté de mouvement pour recharger vos appareils.

Mais surtout, il supporte jusqu'à 240W, un véritable record ! Cela vous garantit une recharge à pleine puissance de votre MacBook Pro 16 pouces sans aucune perte. De plus, il est certifié USB-IF et a passé avec succès plus de 30000 tests de pliage à 180° ainsi que 10000 tests de plugs/unplugs.

Tout savoir sur l'UGREEN Nexode 140W

Technologie GaN II :

Pour une telle puissance dans un format compact, le Nexode 140W utilise la technologie GaN de 2ème génération. Ce matériau innovant offre des performances et une dissipation thermique supérieures au silicium.

Chargeur quatre ports :

Avec ses 2 ports USB-C (140W et 100W) et ses 2 ports USB-A (22,5W et 12W), ce chargeur peut recharger tous vos appareils Apple simultanément. La puissance se répartit intelligemment entre les ports.

Compatibilité universelle :

Le Nexode 140W est compatible avec tous les iPhone, tous les iPad (Pro, Air, mini), les derniers MacBook (M1/M2/M3) et les AirPods. Un seul chargeur polyvalent pour tous vos appareils Apple et autres ! Le chargeur s'adapte selon l'appareil que vous branchez, ainsi vous pouvez charger une console de jeu ou un casque audio par exemple.

Sécurité et protections :

Malgré sa puissance, le Nexode 140W intègre des protections contre les courts-circuits, surchauffes, surtensions et surintensités pour une recharge sûre. Sa coque en matériau ignifuge renforce la sécurité et la dissipation thermique.

(Les abonnés Amazon Prime bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.