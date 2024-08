L'adaptateur secteur UGREEN 35W à double prise USB-C est en promotion

Ce qui est pratique quand vous avez un iPhone et une Apple Watch à recharger au même endroit, c'est un adaptateur secteur à double port USB. Celui-ci est capable de distribuer de l'énergie aux deux appareils sur une seule prise, ce qui libère une autre prise pour autre chose. UGREEN propose des adaptateurs secteur de ce type avec une charge rapide, fiable et toujours sécurisé contre la surchauffe. D'ailleurs, l'un des modèles d'UGREEN est en promotion !

UGREEN Nexode 35W en réduction

Pour une durée temporaire, l'accessoiriste UGREEN propose en ce moment une belle remise sur son Nexode 35W, un chargeur USB à double port compatible avec les iPhone 15, les iPhone de précédente génération et bien sûr une tonne d'autres smartphones, tablettes comme l’iPad et ordinateurs comme le MacBook Air. Normalement commercialisé au tarif de 27,99€, l'adaptateur secteur est disponible à seulement 19,59€, ce qui représente une remise de 30%.

Probablement l'un des meilleurs adaptateurs secteur double port USB

Charge Rapide jusqu'à 35W

Ce chargeur USB-C de 35W est conçu pour offrir une charge ultra-rapide grâce à la prise en charge de plusieurs protocoles de charge rapide tels que PD 3.0, PPS, QC 4+/3.0 et SCP. Il permet de recharger votre iPhone 15 Pro à 60% en seulement 30 minutes, une performance impressionnante qui vous fera gagner un temps précieux. De plus, il est rétrocompatible avec des puissances de 30W, 25W et 20W, ce qui garantit une grande flexibilité d'utilisation avec différents appareils.

Technologie GaN II

Grâce à la technologie GaN II, ce chargeur USB-C est ultra-compact (3,7 x 3,7 x 4,7 cm), tenant aisément dans la paume de votre main. La technologie GaN II permet une conversion d'énergie plus efficace que les chargeurs traditionnels non GaN, ce qui offre une charge plus rapide et plus intelligente. Ce design compact ne compromet en rien la puissance ni la performance.

Chargeur Double Port

L'adaptateur est équipé d'un port USB-C et d'un port USB-A qui offrent une puissance maximale de 35W pour le port USB-C et de 22,5W pour le port USB-A. Lorsque les deux ports sont utilisés simultanément, la puissance est divisée : 25W pour le port USB-C et 7,5W pour le port USB-A. Cette fonctionnalité double port permet de charger deux appareils en même temps, un atout considérable pour ceux qui ont besoin de recharger plusieurs appareils rapidement. Pour une performance optimale (notamment pour charger un MacBook) il est recommandé par UGREEN d'utiliser uniquement le port USB-C.

Compatibilité Universelle

Ce chargeur secteur USB-C est universellement compatible avec une large gamme d'appareils, y compris les iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/14/13/12/11/X/SE, les Google Pixel 8/8 Pro/7/7a/7 Pro/6/6a, les Samsung Galaxy S24/S24+/S24 Ultra/S23/S22/S21/S20/Z Fold 5 (puissance max 25W), ainsi que les modèles Galaxy A54/A23/A15/A14, Tab A9/A9+/A8/A7/A7 Lite/S6 Lite, iPad Pro/Air/mini, MacBook Air/Pro, Steam Deck, et bien d'autres. Sa polyvalence en fait l'accessoire idéal pour tous vos besoins de charge, quel que soit le type d'appareil.

Une charge fiable et sûre

La sécurité de vos appareils est une priorité. Ce chargeur est équipé de puces intelligentes et d'une coque en matériau ignifuge, offrant une protection contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes et les surintensités. Vous pouvez donc recharger vos appareils en toute tranquillité.



Bien évidemment, on vous recommande de ne pas rater cette opportunité de profiter d'un chargeur USB-C de haute qualité à un prix bien plus accessible que d'habitude. Avec ses capacités de charge rapide, sa technologie avancée, sa compatibilité universelle et sa sécurité renforcée, cet adaptateur secteur à double port USB est le choix parfait pour répondre à tous vos besoins de recharge à votre domicile ou au bureau.

J'achète l'adaptateur secteur UGREEN Nexode 35W à seulement 19,59€ au lieu de 27,99€ (-30%)

(Les abonnés Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et en 1 jour ouvré)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.