iPad mini 7 : vous ne trouverez pas l'adaptateur secteur dans la boîte

Dans une démarche pour ses efforts environnementaux, Apple a décidé de supprimer l'adaptateur secteur dans le pack de l'iPad mini 7 qui vient d'être annoncé cet après-midi. Le nouvel iPad est loin d'être le seul produit à "subir" cette politique d'Apple, d'autres produits ont suivi le même mouvement ces dernières années.

Vous prévoyez d'acheter l'iPad mini 7 ? Attention, il faudra un adaptateur secteur en plus

Dès aujourd'hui, les clients Apple peuvent précommander le nouvel iPad mini 7, il est disponible à un tarif de 609 € et va jusqu'à 989 € dans la version WiFi. Que ce soit pour le modèle le moins cher ou le plus cher, Apple a pris la décision de supprimer un accessoire de la boîte : l'adaptateur secteur. Si vous étiez habitué à avoir un nouveau chargeur à chaque déballage d'iPad, vous devrez vous contenter cette fois-ci de l'iPad ainsi que d'un câble USB-C.



Si cela est maintenant banal pour les iPhone, les Apple Watch et d'autres produits, ça l'est moins pour l'iPad mini, car jusqu'à l'iPad mini 6, Apple avait toujours proposé un adaptateur secteur de 20 W pour permettre aux clients de recharger leur iPad mini.

Plusieurs solutions s'offriront à vous pour recharger votre iPad mini 7, soit utiliser l'ancien adaptateur secteur de votre ancien iPad (ou de tablette sous Android si vous venez du côté obscure) ou... acheter vous-même un adaptateur secteur.

Bien sûr, le dernier point est particulièrement frustrant, car en plus de dépenser plus de 600 €, devoir rajouter 25 € dans un adaptateur secteur n'est pas très agréable.



Si vous venez de précommander cet après-midi l'iPad mini 7 sur l'Apple Store en ligne, pensez aussi à acheter un adaptateur secteur avant de recevoir votre nouvelle tablette. Apple propose en ce moment son chargeur de 20 W à 24,99€ sur Amazon.

