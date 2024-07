Le Hub USB-C 6-en-1 d'UGREEN pour MacBook (et compatible iPhone 15) est en promotion

Les MacBook sont réputés pour être fins et légers, mais pour atteindre cet objectif, Apple a dû sacrifier de nombreux ports comme le port Ethernet, le port HDMI... Tout cela a bien évidemment une conséquence en télétravail ou pour les divertissements, car tôt ou tard, on a toujours besoin à un moment d'un port dont on ne dispose pas. C'est là qu'entre en jeu le Hub USB-C, un accessoire externe que vous branchez et qui vous apporte tous les ports que vous n'avez pas.

UGREEN sort le grand jeu après le Prime Day

Pour une durée limitée, l'accessoiriste UGREEN propose en ce moment une belle remise sur son Hub USB-C 6-en-1 disponible sur Amazon France. Normalement commercialisé au tarif de 27,99€, le prix baisse temporairement à 19,59€, ce qui représente une réduction de 30% par rapport au prix pratiqué tout au long de l'année.



La force de ce hub, c'est qu'il est compatible avec les MacBook, mais aussi avec les iPhone 15 qui disposent d'un port USB-C, avec les derniers iPad Pro, avec les PC qui ne bénéficient que de ports USB-C... La liste des appareils compatibles est énorme !

Les atouts de ce Hub USB-C au prix si accessible

Vous êtes à la recherche d'une solution pour étendre la connectivité de vos appareils USB-C ? Ne cherchez plus, le Hub USB-C qu'il vous faut est là pour répondre à tous vos besoins. Voici un aperçu des fonctionnalités impressionnantes de ce hub polyvalent.



Ce hub USB-C est équipé de :

1 port HDMI 4K

3 ports USB 3.0

2 lecteurs de cartes SD et Micro SD

Le port HDMI du hub supporte des résolutions allant jusqu'à 4K@30Hz et est rétrocompatible avec 1080P@120Hz. Idéal pour dupliquer ou étendre votre affichage sur un deuxième moniteur, ce qui est parfait pour diffuser des vidéos en 4K sur un écran plus grand ou pour réaliser des présentations avec un projecteur au bureau.



Avec 3 ports USB 3.0 offrant une vitesse de transfert de 5 Gbps, vous pouvez connecter plusieurs périphériques (clavier, souris, disque dur externe, clé USB) sans souci. Attention toutefois, ce hub supporte un maximum de deux disques durs externes connectés simultanément.



Le hub prend en charge divers formats de cartes jusqu'à 2 To, y compris les cartes SD/SDHC/SDXC/Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC. Les deux lecteurs peuvent être utilisés en même temps avec une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 104 Mb/s.

Une compatibilité de folie

Ce hub USB-C est compatible avec une large gamme d'appareils :

MacBook Pro (M2/M1, Max/Pro, 2023 - 2016)

MacBook Air (M2/M1, Max/Pro, 2022 - 2018)

MacBook (2017 - 2015)

iMac, Dell XPS 17/15/13

Surface Pro 9/8, Surface Go

iPad Pro (2022 - 2018), iPad Air (2022/2020), iPad Mini 2021

Galaxy Tab S9/S8/S7

iPhone 15 (gamme complète), Galaxy S24 (gamme complète), S23, S22, S21

Steam Deck

Avec ses multiples fonctionnalités et sa grande compatibilité, ce Hub USB-C est la solution idéale pour maximiser l'efficacité de vos appareils USB-C, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

