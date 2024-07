Bon plan : ce chargeur 40 W avec 4 ports est en promotion

L'inconvénient des adaptateurs secteur officiels qu'on reçoit lorsqu’on achète un smartphone (hors iPhone puisqu'il n'est plus inclus), c'est qu'ils n'ont qu'un seul port. S'il existe bien sûr les multiprises pour brancher plusieurs adaptateurs secteurs afin de recharger son iPhone, son Apple Watch, ses AirPods... Il est quand même plus simple que ce soit un adaptateur secteur qui gère tout grâce à plusieurs ports. La marque Sccevee propose en ce moment sur Amazon France une très belle promotion sur son accessoire le plus vendu de son catalogue !

Une promotion à saisir d'urgence

Pour une durée temporaire, l'accessoiriste Sccvee propose en ce moment une magnifique remise sur son adaptateur secteur USB-C 40 W avec plusieurs ports, idéal pour recharger son iPhone, son iPad, une paire d'AirPods et son Apple Watch en simultané !

Normalement commercialisé à 14,99€ (qui est déjà un prix très bas), l'accessoiriste a décidé de descendre encore plus bas puisque le tarif est à seulement 10,04€, ce qui représente une promotion de -33%.



Les avantages de ce type de produit sont nombreux ; charge rapide, multiport USB-C, protection contre la surchauffe en cas de sollicitation maximale des performances, plusieurs types de ports pour répondre aux besoins... Bref, c'est clairement l'adaptateur secteur qu'il vous faut !

Des arguments de taille pour un prix très bas

La promotion actuelle sur ce chargeur multiport ne manquera pas de séduire les consommateurs à la recherche d'efficacité et de praticité. Voici pourquoi ce produit se démarque :

Charge rapide

Le chargeur USB-C se distingue par sa capacité de charge rapide exceptionnelle. Grâce à un port USB-C délivrant une puissance maximale de 20 W, il permet de charger vos appareils jusqu'à trois fois plus vite qu'un chargeur standard de 5 W. Ainsi, vous pouvez recharger votre iPhone de 0% à 50% en seulement 30 minutes, vous garantissant une efficacité optimale pour vos besoins quotidiens.

Multiport pour recharger plusieurs appareils en même temps

Ce chargeur est doté de deux ports USB-C et de deux ports USB-A, permettant de charger simultanément jusqu'à quatre appareils. Que ce soit votre iPhone, votre iPad ou vos AirPods, ce chargeur multitâche réduit le temps d'attente et optimise l'utilisation de vos prises murales. Fini les multiples adaptateurs et les câbles emmêlés.

Compatibilité universelle

Le chargeur USB-C est conçu pour être universellement compatible avec une large gamme d'appareils. Il supporte non seulement les derniers modèles d'iPhone, tels que les iPhone 15, 14, 13... mais également les appareils Android de marques comme Samsung, LG, Google Pixel et même les tablettes Kindle Fire. Cette polyvalence en fait un outil indispensable pour tous vos besoins de recharge, quel que soit votre appareil.

Une sécurité optimale

La sécurité n'est pas en reste avec ce chargeur. Il est équipé de protections contre la surchauffe, la surintensité, la surcharge et les courts-circuits. La charge s'arrête automatiquement une fois la batterie pleine, ce qui préserve la durée de vie de vos appareils. De plus, le chargeur est fabriqué en matériau ignifuge ABS + PC, garantissant une utilisation sûre et fiable.



Vous l'aurez compris, ce chargeur USB-C multiport offre une combinaison imbattable de rapidité, de polyvalence et de sécurité, le tout à un prix très attractif. Plusieurs couleurs sont disponibles, vous avez le bleu, noir, rose, marron et blanc, à vous de faire votre choix et de profiter de la belle réduction.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.