Bon plan : un chargeur induction 3-en-1 à -40%, c'est possible !

Vous avez une multiprise à proximité de votre table de chevet pour brancher l'adaptateur secteur de votre iPhone, de votre Apple Watch et de vos AirPods ? Et si vous simplifiez un peu les choses en adoptant un chargeur par induction qui aura besoin que d'une prise pour recharger trois appareils différents ? Si vous avez toujours hésité à franchir le cap, vous allez probablement craquer sur cette promotion !

L'un des chargeurs induction 3-en-1 les plus populaires sur Amazon est en réduction

Avec l'inflation, on voit beaucoup de remises peu intéressantes sur les accessoires pour les produits Apple. Heureusement, il y a quelques accessoiristes qui cherchent à attirer l'attention des consommateurs afin d'écouler plus rapidement leurs stocks. C'est le cas de l'accessoiriste Luoatip qui commercialise depuis plusieurs années des chargeurs à induction capables de prendre en charge plusieurs appareils Apple en simultané.



Figurant dans les "meilleures ventes" d'Amazon, ce chargeur induction 3-en-1 apte à recharger un iPhone, une Apple Watch et une paire d'AirPods fait un véritable carton avec plus de 1100 évaluations qui lui attribuent une note moyenne de 4/5. Normalement commercialisé à 19,99€, Luoatip propose en ce moment une remise exceptionnelle de -40% qui passe l'accessoire à seulement 11,99€.

Quelles sont les promesses de ce chargeur par induction ?

Le chargeur induction polyvalent 3-en-1 se positionne comme une solution de recharge sans fil avancée, conçue pour accompagner un large éventail d'appareils Apple. Il est compatible avec les modèles d'iPhone allant du 12 au 15, y compris les variantes Pro, Max et Plus, ainsi qu'avec l'Apple Watch Ultra et les versions 3 à 8, sans oublier les AirPods 2 Pro et 3. Le design de la station de charge combine élégance et efficacité et son format compact/pliable en fait un compagnon de voyage idéal.



Cette station de charge promet une recharge efficace pour plusieurs appareils, elle offre jusqu'à 15 W de puissance pour les iPhone et autres smartphones compatibles, 5 W pour les AirPods, et 3 W pour l'Apple Watch. À noter que ces performances sont possibles lorsque que la station est utilisée avec l'adaptateur PD 20 W fournis par l'accessoiriste.



Pour éviter les surchauffes, la station de charge est également équipée de trous de dissipation thermique pour protéger vos appareils contre les surtensions, les courts-circuits et les surintensités.



Le package comprend un chargeur sans fil 3-en-1, un adaptateur PD 20W, un câble de données Type-C, et un manuel d'utilisation détaillé.

J'achète le chargeur induction 3-en-1 de Luoatip à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison gratuite en 1 jour ouvré ou le soir-même suivant leur localisation

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.