Bon plan : cette station de charge induction 3 en 1 est en promotion !

Vous en avez marre d'avoir 3 chargeurs différents et 3 prises différentes pour recharger votre iPhone, votre Apple Watch et votre paire d'AirPods ? Il serait peut-être temps d'investir dans une station de charge. L'accessoiriste Luoatip propose en ce moment sur Amazon une belle remise sur sa station de charge 3 en 1 au design basique, mais efficace.

Une promotion à saisir

Pour une durée temporaire, l'accessoiriste Luoatip propose une belle remise de -33% sur sa station de charge 3 en 1 qui permet de recharger en simultané (mais à des vitesses de charges différentes) votre iPhone, Apple Watch et AirPods. Normalement vendu à 29,99€, vous pouvez l'obtenir dès maintenant au tarif de 19,99€. Cette station de charge a de nombreux avantages comme sa haute compatibilité avec les trois produits Apple, mais aussi les accessoires qui sont fournis avec, vous aurez un adaptateur PD 20W et un câble USB-C dans le packaging, ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres accessoiristes !

La station de charge qu'il vous faut !

Cette station de charge induction polyvalente 3 en 1 est l'accessoire idéal pour tout utilisateur d'appareils Apple. Sa compatibilité étendue avec les iPhone, allant des iPhone 8 aux iPhone 15, en passant par les diverses variantes comme le Pro, Max, Plus, SE, et les séries X, XS, XR, Xs Max, en fait un outil universel. De plus, elle est conçue pour accueillir l'Apple Watch Ultra/8/7/6/5/4/3/2/SE et les AirPods Pro/3/2, garantissant ainsi que tous vos appareils essentiels restent chargés et prêts à l'emploi.



Son design compact, pratique et portable est une véritable prouesse technique, elle combine élégance et fonctionnalité, idéale pour les personnes en déplacement. Son format pliable la rend facile à emporter dans vos bagages, sans sacrifier de l'espace précieux. De plus, elle sert également de support de téléphone ajustable, ce qui vous permet de continuer à utiliser votre appareil pendant qu'il charge. Que vous soyez en voyage, au bureau ou simplement à la maison, cette station de charge s'adapte à toutes les situations.

Une puissance de charge jusqu'à 15 W

Elle est capable de recharger un iPhone ou un smartphone Android jusqu'à 15 W, jusqu'à 5 W pour les AirPods et 3 W pour l'Apple Watch, ces vitesses sont atteignables si vous utilisez l'adaptateur PD 20 W inclus. Les trous de dissipation thermique intégrés offrent une protection supplémentaire contre la surchauffe, les surtensions, les courts-circuits et les surintensités, garantissant ainsi la sécurité de vos appareils.

Une sécurité optimale

La sécurité est une priorité absolue avec cette station de charge. L'aimant de haute qualité garantit un alignement précis et instantané, permettant une charge rapide et fiable. De plus, une puce intelligente intégrée offre une protection robuste contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes, assurant ainsi une charge sûre et constante pour vos appareils.



Avec l'achat, vous recevrez le chargeur sans fil 3-en-1, un adaptateur PD 20W, un câble de données Type-C, et un manuel d'utilisation détaillé.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.