Bon plan : l'aspirateur Roborock S7 Pro Ultra est en promotion (avec station autonettoyante)

Vous cherchez un robot qui aspire et qui nettoie votre sol avec une fiabilité et une performance optimale ? Roborock peut répondre à vos exigences avec un robot aspirateur qui mise sur la puissance, la technologie et d'autres caractéristiques qui visent le haut de gamme. Découvrez le Roborock S7 Pro Ultra avec une belle promotion sur le prix officiel.

L'affaire de l'année ?

Sur le marché des robots aspirateurs, ce n'est pas la concurrence qui manque, toutefois on retrouve quelques marques qui arrivent à se démarquer grâce à une rapide compréhension des besoins et des préoccupations des clients amateurs de robots aspirateurs. Roborock qui est une marque réputée pour l'écoute de ses clients et l'intégration de nombreuses technologies dans ses produits voit l'un de ses modèles les plus populaires être bradé à presque... 50%.



En effet, plusieurs vendeurs professionnels (très bien noté) proposent en ce moment sur Rakuten le Roborock S7 Pro Ultra Blanc à seulement 849€ au lieu de 1499€, cela représente tout de même une réduction de -43%. On retrouve également une livraison gratuite et rapide pour les plus pressés !

Qu'est-ce que vaut le Roborock S7 Pro Ultra ?

Vous cherchez le robot aspirateur parfait dans tous les domaines ? Vous avez probablement trouvé la pépite qu’il vous faut.

Le Roborock S7 Pro Ultra a de nombreux avantages :

Il s'autovidange après le nettoyage

Il possède une puissance d'aspiration jusqu'à 5100 Pa

Il a une charge rapide (30% plus rapide que la génération précédente)

Il lave votre sol, il s'auto rempli et lave automatiquement la serpillère grâce à des compartiments dédiés à sa base de recharge

Une fois nettoyée, la serpillière est automatiquement soulevée vers l'extérieur de 5 mm pour sécher naturellement et éviter les odeurs et les bactéries

Système VibraRise® intégré pour éliminer les tâches sèches 30% plus efficacement que les serpillères des robots traditionnels

Recharge rapide pendant que vous êtes en tarif énergie réduit (bientôt disponible)

L'aspirateur robot est accompagné d'une application iOS et Android performante, celle-ci vous permettra de gérer la programmation des sessions d'aspiration et de nettoyage, vous affichera une carte en 3D de votre appartement où vous pourrez définir des murs virtuels et des zones interdites...

Le Roborock S7 Pro Ultra est compatible avec l'application Raccourcis d'Apple pour donner des instructions via Siri, Google Home et Amazon Alexa.

J'achète le Roborock S7 Pro Ultra en coloris blanc à 849€ au lieu de 1499€ (-43%)

Attention : l'offre est valable chez plusieurs revendeurs, vous avez la liste complète. Certains vendeurs sont mieux notés et d'autres proposent la livraison gratuite et rapide.

