Les écouteurs sans fil Bose Ultra sont en promotion

1 com

Grâce à ses technologies et les caractéristiques de ses produits, la marque Bose est mondialement reconnue pour commercialiser des casques et écouteurs de qualité. L'un des produits qui rencontrent beaucoup de succès chez Bose, ce sont les Bose Ultra, des écouteurs avec une autonomie de folie, la technologie OpenAudio et bien sûr la réduction de bruit.

Les Bose Ultra concernés par une belle remise

Pour une durée temporaire, la marque Bose propose en ce moment une réduction intéressante sur ses écouteurs Bose Ultra. Véritable concurrent des AirPods Pro de 2e génération, ces écouteurs possèdent des arguments de poids dans les caractéristiques et fonctionnalités, Bose y a mis tout son talent pour laisser son empreinte sur le marché des écouteurs sans fil.



Normalement commercialisés à 349,99€, les Bose Ultra sont disponibles à seulement 299,95€, ce qui représente une remise de -14% par rapport au prix officiel. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, Bose n'est pas un grand amateur des promotions, en partie parce que ses produits se vendent bien, ce type de réduction est donc à saisir !

À quoi s'attendre avec les Bose Ultra ?

Connectez-vous au monde extérieur

Les écouteurs Bose Ultra permettent de rester en contact avec votre environnement tout en bénéficiant d'un son riche et profond. Grâce à la technologie OpenAudio et à leur conception ouverte, vous pouvez percevoir les sons extérieurs tout en profitant d'une qualité sonore exceptionnelle.

Un son spatial bluffant

Le son spatial immersif de Bose vous transporte dans votre univers musical, quel que soit l'endroit. Le son spatial des écouteurs Bose sont réputés pour être l'une des meilleures expériences sur le marché !

Confort et stabilité au rendez-vous

Avec une jointure flexible et une légèreté incomparable, les Bose Ultra s'accrochent délicatement derrière l'oreille. Cette conception garantit un confort optimal tout en vous permettant de rester attentif à votre environnement.

Ils embarquent un indice d'étanchéité

Les écouteurs Bose Ultra sont dotés d'un indice d'étanchéité IPX4, les rendant résistants aux éclaboussures, à la transpiration et aux averses. Leur maillage acoustique protège efficacement les composants internes de l'humidité et des saletés.

Une autonomie impressionnante pour des écouteurs sans fil

Les Bose Ultra offrent jusqu'à 7 heures d'écoute (4 heures avec le son immersif) et jusqu'à 48 heures d'autonomie en mode veille. L'étui de chargement inclus ajoute 2,5 charges supplémentaires, pour une expérience audio ininterrompue.

Des commandes intuitives au bout des doigts

Les touches de commande des Bose Ultra sont conçues pour une utilisation simple et intuitive. Alternez entre les modes stéréo et immersif, et gérez votre musique, vos appels, ainsi que l'ensemble de votre expérience sonore du bout des doigts.



Profitez dès maintenant des Bose Ultra à seulement 299,95€ au lieu de 349,99€. Comme il s'agit d'Amazon, les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même suivant votre localisation. Pour ceux qui ont un budget restreint, Amazon propose le 4 fois sans frais afin d'alléger le paiement.

Télécharger l'app gratuite Bose

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.