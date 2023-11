Les casques et écouteurs Bose Ultra sont en promo pour le Black Friday

À peine sortis, les derniers casques Bose Ultra sont déjà en promotion ! Celui qui a toujours été en tête des ventes d'accessoires audio premium avec la gamme QuietComfort, est revenu récemment avec les versions Ultra QC et Ultra Earbuds. Si les nouveautés sont intéressantes, le prix a également grimpé. Heureusement, une belle réduction vous attend avec le Black Friday.

La qualité Bose

Si vous avez déjà essayé un casque Bose, vous savez que l'un des points forts de tous les produits de la marque est l'annulation active du bruit. La technologie ANC du fabricant est inégalée - bien qu'Apple s'en approche fortement avec les AirPods Pro 2 et AirPods Max - et s'améliore grandement avec la gamme Ultra. Mieux, Bose rattrape son retard sur la partie "intelligente" avec de l'audio spatial, un mode Aware pour entendre son environnement et une fonction CustomTune qui ajuste automatiquement chaque morceau selon vos préférences musicales. Un gros plus rapport à Apple.

Le casque QC Ultra

Le casque QuietComfort Ultra de Bose est toujours proposé en deux options de couleur : noir et blanc. L'accessoire haut de gamme offre une expérience d'écoute revue à la hausse avec l'audio spatial et la technologie CustomTune pour un son immersif et personnalisé, ainsi qu'une réduction de bruit ajustable via trois modes différents, dont l'Innovation Mode pour une isolation sonore optimale. Les appels sont magnifiés grâce aux microphones qui isolent la voix et un système de réduction de bruit ambiant, le tout dans un design élégant et confortable avec des coussinets doux et une pression équilibrée. Ce casque sans fil propose une connectivité Bluetooth 5.3 avancée, une autonomie de 24 heures, des commandes tactiles intuitives et même la possibilité de l'allumer ou de l'éteindre par un simple mouvement de tête.

Les écouteurs EarBuds Ultra

Les écouteurs Bose Ultra offrent également une expérience audio spatiale immersive, avec la technologie CustomTune qui personnalise la réduction active de bruit pour un son optimal, et une variété d'embouts et de bandes pour un confort sur mesure. Trois modes d'écoute sont disponibles pour une concentration maximale ou une conscience environnementale, avec jusqu'à six heures d'autonomie, et des commandes tactiles pour des appels clairs et une gestion aisée de votre écoute. En option, utilisez un seul écouteur pour plus de flexibilité pendant vos appels ou sessions musicales.

Le son est plus percutant que les excellents AirPods Pro 2 d'Apple, c'est dire !

Acheter les Bose Ultra

Pour acheter les Bose QC Ultra et Bose EarBuds Ultra au meilleur prix, suivez les liens suivants :

La pub Bose Ultra avec Jack Grealish ! pic.twitter.com/gssTzGFX5X — Alban Martin (@AlbanMartin_fr) November 23, 2023

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.