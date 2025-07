Nothing dévoile le casque transparent Headphone (1)

Nothing, connu pour ses smartphones décalés, a lancé ses premiers écouteurs supra-auriculaires, appelés Headphone (1), en collaboration avec la marque audio haut de gamme KEF. Fidèle à l’esthétique de Nothing, le casque Headphone (1) arbore un design transparent révélant ses composants internes. Bien que ce style transparent soit moins frappant que sur les téléphones de Nothing, il ne manquera pas d’attirer l’attention.

Un casque unique

Le casque dispose d’oreillettes rectangulaires avec des coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de PU et un bandeau réglable, fabriqués à partir d’un mélange de plastique et d’aluminium. Contrairement aux smartphones de Nothing, il n’y a pas de lumières glyphiques tape-à-l’œil intégré à l'appareil. Les oreillettes sont plus petites que celles de certains concurrents, exerçant une pression notable qui peut devenir inconfortable après une utilisation prolongée, à l’image des AirPods Max d’Apple en raison du poids concentré dans les coussinets.

Proposé à 299 € sur le site officiel, le Headphone (1) offre une qualité sonore impressionnante, rivalisant avec les produits de Sony, Bose et Apple. Par défaut, le son est orienté vers les basses, mais l’application Nothing X permet des ajustements d’égaliseur pour un profil plus équilibré en augmentant les médiums et les aigus.Les écouteurs incluent des fonctionnalités telles que l’audio spatial et le suivi dynamique de la tête, bien qu’ils n’offrent pas les capacités de jumelage et de changement d’appareil basées sur iCloud d’Apple.



La réduction active de bruit (ANC) est évidemment présente, avec un ajustement serré qui minimise les fuites sonores et analyse le bruit extérieur toutes les 600 ms pour optimiser les performances.Les commandes physiques comprennent un bouton à bascule personnalisable pour la lecture audio et une molette pour régler le volume.



Le Headphone (1) propose également une prise audio jack 3,5 mm, la prise en charge du LDAC et l’audio USB-C. En termes d’autonomie, il offre 35 heures avec l’ANC activé et jusqu’à 80 heures sans.

Notre avis

En clair, à moitié prix du AirPods Max d'Apple, c'est un super coup réalisé par Nothing. Outre le site officiel, Nothing a annoncé que le casque sera en vente sur sa boutique Amazon.

