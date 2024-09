Le Sony WH-1000XM5, l'un des meilleurs casques avec réduction de bruit est en promotion

On ne présente plus Sony dans le domaine des casques audio, la marque excelle depuis des années avec des technologies uniques, une réduction de bruit parmi les meilleures et surtout une qualité audio exceptionnelle. Aujourd'hui, l'un des meilleurs casques de Sony se retrouve en promotion, l'occasion d'obtenir une belle remise !

Le Sony WH-1000XM5 est en promotion

Marre des écouteurs sans fil ? Vous avez envie de passer au niveau supérieur avec un casque qui vous fournit une réduction de bruit et une qualité audio optimale ? Nous avons pile ce qu'il vous faut. Pour une durée temporaire, le site Rakuten France propose en ce moment une magnifique remise sur le Sony WH-1000XM5, normalement commercialisé au tarif de 369,99€, il est temporairement disponible à 299,99€, ce qui représente une réduction de 18%.



Ce casque a de nombreux atouts, ce qui en fait un sérieux rival à l'AirPods Max, son principal concurrent dans le segment des casques haut de gamme.

Qu'est-ce que vaut le Sony WH-1000XM5 ?

Le Sony WH-1000XM5 est une véritable pépite avec des caractéristiques et des fonctionnalités très convaincantes qui le placent parmi les meilleurs casques sans fil du marché. Le casque de Sony propose une des meilleures performances de réduction de bruit sur le marché, en particulier dans les environnements bruyants tels que les avions ou les espaces publics. Il atténue les sons aigus et médiums tout en s'adaptant en temps réel à votre contexte sonore. Que vous soyez en déplacement ou dans un café animé, ce casque vous permet de vous plonger entièrement dans votre musique ou vos podcasts sans être dérangé.



Son diaphragme de 30 mm, conçu spécialement, optimise la réduction de bruit tout en offrant une qualité audio exceptionnelle, notamment dans les basses fréquences. Grâce à un composite en fibre de carbone, le dôme rigide et léger améliore la clarté des sons, permettant une écoute détaillée et immersive.

Détection des conversations, association à tous les appareils, autonomie élevée...

Un peu comme la détection des conversations sur les AirPods Pro 2, on retrouve la fonction Speak-to-Chat, celle-ci arrête automatiquement la musique dès que vous commencez à parler à quelqu'un à côté de vous, plus besoin de retirer le casque de votre tête quand quelqu'un veut discuter avec vous. Un avantage considérable que ne possède pas encore l'AirPods Max ou encore les casques Beats d'Apple.



Le casque se distingue également par sa polyvalence : il peut être connecté à deux appareils Bluetooth simultanément, facilitant les transitions entre eux. Avec Fast Pair, l'association se faire ultra rapidement et Swift Pair permet un appairage instantané avec votre PC ou tablette. Enfin, son autonomie impressionnante de 30 heures avec la réduction de bruit activée en fait le compagnon idéal pour les longs trajets. Il peut aller encore plus loin avec la réduction de bruit désactivé !

