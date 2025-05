La barre de son Sonos Ray (AirPlay 2) en promo à 199 € !

Si vous cherchez une barre de son de qualité sans vous ruiner, la Sonos Ray est ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais quand elle est en promotion à 199 €, elle devient carrément irrésistible. Positionnée comme l’entrée de gamme du catalogue de la marque américaine fondée par des anciens d'Apple, aux côtés des Beam Gen 2 et Arc/Arc Ultra, cette barre de son n’a rien à envier à ses grandes sœurs en termes de qualité sonore et de polyvalence.

Un design compact, une puissance impressionnante

Avec ses dimensions réduites (70 x 557 x 93 mm) et son poids plume de 1,96 kg, la Ray s’intègre facilement dans tous les espaces, que ce soit sur un meuble TV ou fixée au mur. Comme dit le dicton, ce n'est pas la taille qui compte : équipée de deux tweeters, deux mid-woofers et d’un système bass reflex, elle délivre des basses profondes et des fréquences médium d’une grande fidélité. Ses quatre amplificateurs de classe D assurent une restitution sonore équilibrée et dynamique, idéale pour les films, les séries ou la musique. Elle est pratiquement au niveau d'une Sonos Beam, notre barre de son préférée pour son rapport qualité / prix.

Une expérience sonore sur mesure

Initialement vendue 299 €, la Sonos Ray embarque des fonctionnalités avancées pour une immersion optimale :

TruePlay : ajuste le son en fonction de l’acoustique de votre pièce pour un rendu optimal, particulièrement efficace dans les espaces rectangulaires.

: ajuste le son en fonction de l’acoustique de votre pièce pour un rendu optimal, particulièrement efficace dans les espaces rectangulaires. Mode Amélioration vocale : met en avant les dialogues pour ne manquer aucun mot, même dans les scènes les plus mouvementées.

: met en avant les dialogues pour ne manquer aucun mot, même dans les scènes les plus mouvementées. Mode Son nocturne : réduit les écarts de volume pour profiter d’un film d’action sans réveiller toute la maison.

: réduit les écarts de volume pour profiter d’un film d’action sans réveiller toute la maison. Compatibilité AirPlay 2 : diffusez votre musique, podcasts ou livres audio directement depuis vos appareils Apple en toute simplicité.

Grâce à sa conception acoustique soignée typique de Sonos et sa technologie anti-distorsion exclusive, la Ray offre un son détaillé et équilibré du niveau des catégories supérieures chez les concurrents comme Bose. Les basses sont riches, la dynamique est maîtrisée, et la séparation stéréo crée une immersion convaincante.



Idéale pour des pièces de petite et moyenne taille (inférieure à 25 m2), la Sonos Ray en surprendra plus d'un. Et si cela ne suffit pas, elle peut être complétée par des enceintes satellites ou un subwoofer Sonos pour une expérience encore plus immersive.

Polyvalence et connectivité

La Sonos Ray prend en charge les formats audio PCM Stéréo, Dolby Digital 5.1 et DTS Digital Surround, garantissant une compatibilité avec la plupart des contenus. Bien qu’elle ne dispose pas de port HDMI ARC/eARC (contrairement à la Beam ou l’Arc), elle offre un port optique et un port Ethernet pour une connexion stable. L’interface tactile et l’application Sonos (tant décriée depuis sa refonte) rendent son utilisation intuitive, que ce soit pour ajuster le son, gérer le multiroom ou intégrer d’autres enceintes de la marque.

La promotion à ne pas manquer

À 199 € sur Amazon, soit 33 % de réduction, la Sonos Ray est une affaire en or pour une barre de son AirPlay 2 aussi complète. Facile à installer (deux câbles et l’application suffisent), elle combine design élégant, performance sonore et évolutivité.

