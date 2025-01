Sonos : le PDG démissionne après le fiasco de l'application iOS

C'est sans doute le fin mot de l'histoire dans l'affaire de l'app Sonos défaillante. Patrick Spence, PDG de Sonos depuis 2017, quitte ses fonctions avec effet immédiat suite à une crise majeure liée au lancement raté de l'application iOS de la marque. Cette démission marque un tournant dans l'histoire de l'entreprise spécialisée dans l'audio connecté, dont les produits sont particulièrement appréciés des utilisateurs Apple.

Un fiasco applicatif aux lourdes conséquences

Le lancement précipité en mai 2024 d'une nouvelle application Sonos complètement repensée mais truffée de bugs a déclenché une véritable tempête. L'application, censée améliorer l'expérience utilisateur pour le streaming musical, s'est révélée instable et dépourvue de fonctionnalités essentielles présentes dans l'ancienne version. Les forums et réseaux sociaux se sont rapidement remplis de plaintes d'utilisateurs mécontents, incapables d'utiliser correctement leurs enceintes connectées.



Malgré plusieurs mises à jour et une tentative de gestion de crise incluant le recrutement d'une agence de relations publiques spécialisée, la situation ne s'est pas suffisamment améliorée. Le PDG a même dû admettre l'impossibilité de revenir à l'ancienne version de l'application, les systèmes ayant trop évolué techniquement.

Un nouveau chapitre avec Tom Conrad

C'est Tom Conrad, membre du conseil d'administration depuis 2017, qui assure l'intérim à la tête de Sonos. Son parcours impressionnant inclut notamment des passages chez Apple dans les années 90 (travail sur le Finder), ainsi qu'une décennie en tant que directeur technique chez Pandora. Dans sa première lettre aux employés, il affiche clairement ses ambitions :

Nous avons déçu beaucoup trop de personnes cette année. Obtenir de bons résultats sur certains points importants ne suffit pas quand les alarmes de nos clients ne sonnent pas ou que leurs enceintes surround ne fonctionnent pas. Il est également vrai que lorsque ça ne fonctionne pas, nos clients sont sortis de leur expérience et ont raison de penser que nous les avons déçus. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que cette année, nous avons déçu beaucoup trop de personnes. Comme nous l'avons vu, réussir certaines choses importantes (Arc Ultra et Ace sont des produits remarquables !) n'est tout simplement pas suffisant lorsque les alarmes de nos clients ne sonnent pas, que leurs enfants n'entendent pas leur playlist pendant le petit-déjeuner, que leurs enceintes surround ne fonctionnent pas, ou qu'ils ne peuvent pas mettre la musique en pause à temps pour répondre à la sonnette qui retentit.

Je suis ici pour nous remettre sur la bonne voie. Mais est-ce que se remettre sur la bonne voie est suffisant ?



Je pense que la réponse est clairement non. Revenir aux fondamentaux est nécessaire, mais manifestement insuffisant pour débloquer l'avenir que nous envisageons tous pour Sonos. Donc, aussi ravi que je serai lorsque chaque client Sonos que je rencontrerai me dira "Vous travaillez chez Sonos !? J'adore mon Sonos !", ce qui me motive vraiment chaque matin, c'est l'idée que nous puissions étendre la plateforme Sonos bien au-delà de "l'audio à haute voix à la maison".

Sonos maintient le cap sur ses futurs projets, notamment le développement d'un lecteur multimédia qui viendrait concurrencer directement l'Apple TV. Pour les utilisateurs Apple, qui représentent une part importante des clients Sonos, l'entreprise devra redoubler d'efforts pour regagner leur confiance, particulièrement sur l'aspect logiciel qui a qui est devenu un point de vigilance extrêmement important pour la marque.

Télécharger l'app gratuite Sonos