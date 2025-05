Epson ajoute le support d'AirPlay 2 et de HomeKit à ses projecteurs vidéo

Il y a quelques jours, Epson a annoncé la compatibilité AirPlay 2 et HomeKit pour un certain nombre de ses projecteurs vidéos. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de diffuser du contenu sans fil depuis des appareils Apple et de gérer les fonctions du projecteur via l'application Maison ou Siri. Une excellente nouvelle qui rejoint les projecteurs de chez LG, ainsi que toutes les télévisions connectées de Samsung, LG, Sony et autres.

Pourquoi AirPlay 2 ?

Avec AirPlay 2, les utilisateurs peuvent diffuser des vidéos, des photos, des présentations et du contenu audio depuis des applications iPhone, iPad et Mac, y compris Safari. Pratique pour partager un film familial ou un diaporama de l'anniversaire de son petit dernier.

Pourquoi HomeKit ?

La prise en charge de HomeKit permet une gestion de l'alimentation par commande vocale et une intégration dans des environnements domotiques intelligents.

Massimo Pizzocri, vice-président de la division vidéoprojecteurs d'Epson Europe, a déclaré :

En intégrant Apple AirPlay 2 et HomeKit à notre gamme de projecteurs, nous répondons aux besoins des enseignants, des professionnels et des particuliers qui apprécient la simplicité d'utilisation.

Compatibilité

AirPlay 2 et HomeKit sont préinstallés sur certains modèles Epson, notamment les séries PowerLite EB-L6, EB-L7 et EB-L8, des projecteurs laser à objectif fixe avec une résolution WUXGA et jusqu'à 8 000 lumens. Epson propose également des options économiques pour les entreprises et l'enseignement, comme les modèles EB-994F, EB-FH54 et EB-L690SU.



Les modèles de projecteurs suivants sont actuellement compatibles avec AirPlay 2 et Apple Home :

EB-FH18

EB-FH54

EB-994F

EB-L890E

EB-L795SE

EB-L790SU

EB-L890U

EB-L895U

EB-L790U

EB-L690U

EB-L690SU

EB-L695SU

Epson est réputé pour ses technologies de projection 3LCD compactes et 4K haute luminosité, souvent alimentées par des sources lumineuses laser. Ces solutions sont largement adoptées à la maison, au bureau, à l'école, dans les commerces et les grands espaces tels que les musées, les galeries et les installations extérieures. Les prix démarrent à 600 euros environ sur Amazon.

