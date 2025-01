​​​​​​​iOS 18.3 ajoute le support Starlink pour les clients T-Mobile

Selon Bloomberg, avec le déploiement d'iOS 18.3, les abonnés américains de T-Mobile possédant un iPhone compatible et un accès à l'opérateur Starlink d'Elon Musk peuvent désormais se connecter aux satellites de l'entreprise. Cette intégration fait suite à la collaboration d'Apple avec SpaceX pour étendre les capacités de Starlink aux iPhones, comme cela a été officiellement reconnu sur le site de T-Mobile.

Pourquoi un partenariat avec Starlink ?

Le partenariat entre T-Mobile et Starlink vise à éliminer les zones mortes mobiles en fournissant une connectivité par satellite à travers les États-Unis, en mettant l’accent sur les zones dépourvues de couverture cellulaire traditionnelle. Le service, qui a donc commencé à être testé en version bêta et devrait être déployé à grande échelle prochainement, prendra initialement en charge la messagerie texte sur les smartphones T-Mobile existants sans nécessiter de matériel supplémentaire, avec des projets pour de futurs services voix et données. Cette collaboration pourrait améliorer considérablement la connectivité dans les endroits éloignés, offrir une communication à faible latence cruciale pour les situations d’urgence et potentiellement s’étendre à l’échelle mondiale, même si les vitesses initiales pourraient ne pas correspondre à la 5G dans les zones urbaines bien couvertes.

Une nouveauté pour les abonnés

Après avoir ouvert ses satellites à T-Mobile en 2022 pour permettre l'envoi de SMS par satellite sur les Samsung compatibles dans les zones dépourvues d'antennes-relais, voici enfin que l'iPhone entre dans la danse.

Avec la mise à jour iOS 18.3, un groupe restreint d'utilisateurs d'iPhone a été invité à participer à la version bêta de Starlink, recevant un message indiquant :

Vous êtes dans la version bêta de T-Mobile Starlink. Vous pouvez désormais rester connecté en envoyant des SMS par satellite depuis pratiquement n'importe où. Pour commencer à profiter d'une couverture plus étendue, veuillez effectuer la mise à jour vers iOS 18.3.

Cette fonctionnalité permet à un iPhone équipé d'une puce T-Mobile de se connecter automatiquement aux satellites Starlink là où il n'y a pas de service cellulaire traditionnel, bien qu'elle soit actuellement limitée à la messagerie texte. Les appels arriveront dans un second temps.



Apple n'a pas officiellement commenté cette intégration, mais T-Mobile a confirmé que les futures mises à jour apporteront la connectivité Starlink à une large gamme de smartphones modernes.



Pour mémoire, depuis l'iPhone 14, Apple a activé la connectivité par satellite pour l'envoi de SMS grâce à son partenariat avec Globalstar, offrant aux utilisateurs d'iPhone une alternative lorsqu'ils sont hors de portée cellulaire.



Les clients intéressés peuvent s'inscrire à la version bêta sur le site Web de T-Mobile. Notez que ce service est actuellement exclusif aux États-Unis et proposé gratuitement pendant la phase bêta.