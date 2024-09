iOS 18 ajoute la vidéo aux appels SOS d'urgence

Outre la l'enregistrement et la transcription des appels, la partie "Téléphone" d'iOS 18 donne aux clients qui se trouvent dans une situation d'urgence un moyen de fournir plus d'informations et de contexte aux intervenants d'urgence avec une mise à jour de la fonctionnalité "Appel d'urgence" (SOS) : l'ajout de la vidéo.

Les appels SOS en vidéo

Les appels d'urgence prennent désormais en charge la vidéo en direct, ce qui signifie qu'une fois la fonction SOS activée, il est possible de diffuser des vidéos aux services d'urgence. En effet, selon le contexte, ces derniers peuvent demander à un utilisateur de partager une vidéo en direct ou une vidéo prise précédemment, ce qui, selon Apple, devrait permettre d'obtenir de l'aide plus facilement et plus rapidement.

La vidéo est envoyée par le biais d'une connexion sécurisée au répartiteur d'urgence. Cette option pourrait permettre aux personnes en situation d'urgence d'envoyer des informations clés à des fins de localisation, d'évaluation des blessures ou des risques, ou pour servir de preuve à une date ultérieure. Il est vrai qu'en état de choc, il est parfois difficile de décrire le contexte, alors qu'une vidéo est généralement plus facile à prendre et à partager.



La fonctionnalité "Appels d'urgence", ou "Emergency SOS" en anglais, est une fonction de l'iPhone et de l'Apple Watch qui appelle automatiquement le numéro d'urgence local et partage les informations de localisation avec les services d'urgence. C'est l'épine dorsale des fonctions "Détection d'accident", "Détection de chute" et "Appels d'urgence par satellite". Tout cela est disponible à partir de l'iPhone 14 et de l'Apple Watch 8, selon les régions.