L’application Téléphone sur iOS 18 enregistre les appels (+ transcription en français)

En plus d’ajouter une tonne de fonctionnalités à base d’intelligence artificielle via « Apple Intelligence », iOS 18 a aussi été boosté avec des fonctionnalités qui étaient très attendues. Parmi elles, on peut par exemple mettre en avant la possibilité d’enregistrer des appels et même de les retranscrire en écrit (dans certaines langues) grâce à l’IA !

Plus besoin d’application tierce pour l’enregistrement des appels

Avec iOS 18, les utilisateurs pourront enregistrer leurs appels téléphoniques de manière simple et efficace. L’activation de l’enregistrement se fera après avoir décroché un appel ou dès que le correspondant répond à un appel émis. Cette fonctionnalité s’inscrit dans une volonté de transparence et de respect de la vie privée.



Afin de garantir une utilisation éthique de cette nouvelle fonctionnalité, tous les participants à l’appel seront informés de l’enregistrement en cours. Siri interviendra en début de conversation pour annoncer « cet appel est enregistré par votre correspondant ». Cette notification vocale aura pour mission d’assurer que tous les participants sont conscients de l’enregistrement, respectant ainsi les réglementations en vigueur dans de nombreux pays.

Transcription en temps réel

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes de cette mise à jour est la transcription en temps réel des appels téléphoniques. Grâce à l’intelligence artificielle avancée d’Apple, chaque mot prononcé sera converti en texte instantanément, ce qui permettra aux utilisateurs de suivre la conversation sous forme écrite. Cela peut être particulièrement utile dans des situations professionnelles ou lorsque des instructions sont communiquées par un service client pour des manipulations futures sur un équipement. C’était réservé aux américains depuis iOS 17, c’est désormais disponible en français. Idem pour la messagerie en direct.

La messagerie en direct vous permet de voir une transcription en temps réel du message que quelqu'un est en train de vous laisser, vous permettant d'en connaître le contexte.



S'il s'agit de quelque chose que vous voulez traiter sur le moment, vous pouvez répondre à l'appel à tout moment tant qu'il est en cours. Cette opération peut entraîner des frais de données supplémentaires.

Résumé des points clés de l’appel

Au-delà de la transcription, iOS 18 introduira également une fonctionnalité de résumé des points clés de l’appel. Apple Intelligence analysera la transcription pour extraire et présenter les informations essentielles de la conversation. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de gagner du temps en révisant rapidement les éléments importants sans avoir à relire l’intégralité de la transcription. C’est une avancée spectaculaire dans le domaine de l’intelligence artificielle !



La transcription en temps réel sera disponible dans plusieurs langues, couvrant ainsi une large base d’utilisateurs à travers le monde. Voici les langues prises en charge (uniquement sur iPhone 15 Pro et supérieur) :

Anglais : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Inde, Irlande, Nouvelle-Zélande, Singapour.

Espagnol : États-Unis, Mexique, Espagne

Français : France (puis suivra la Belgique, la Suisse et les autres pays francophones)

Allemand : Allemagne

Japonais : Japon

Mandarin : Chine continentale, Taïwan

Cantonais : Chine continentale, Hong Kong

Portugais : Brésil

Fonctionnalités audio et de transcription dans l’application Notes

Pour aller encore plus loin, les fonctionnalités d’enregistrement audio et de transcription seront également intégrées dans l’application Notes pour les iPhone 12 et modèles ultérieurs. Cela permettra aux utilisateurs de capturer et de transcrire des discussions directement au sein de leurs notes, offrant ainsi une polyvalence exceptionnelle pour la prise de notes et la documentation.



Avec ces nouvelles fonctionnalités, iOS 18 promet de révolutionner la manière dont les utilisateurs gèrent leurs appels téléphoniques.