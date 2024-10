Safari : des médias français s'unissent contre la nouvelle gomme magique d'iOS 18

Via une lettre ouverte destinée à Tim Cook, CEO d'Apple, Alliance Digitale, l'APIG, le Geste, le SRI, l'Udecam et l'Union des marques développent leurs vives inquiétudes sur la généralisation d'une fonctionnalité comme "Masquer les éléments gênants". Une nouveauté iOS 18 qui permet de supprimer rapidement toutes les publicités sur une page web.

Un appel à l'aide

Dans une lettre ouverte à Apple, Alliance Digitale et cinq associations professionnelles françaises des médias et de la publicité demandent la suppression immédiate de la nouvelle fonctionnalité "Masquer les éléments gênants" sur Safari. Sur iOS 18, Apple donne maintenant la possibilité à l'utilisateur de masquer n'importe quel élément sur une page web en deux petits clics. Une fonctionnalité topissime pour les utilisateurs, mais dramatique pour les détenteurs d'un site internet, selon le groupe de médias français.



Un système sans restrictions, capable de masquer pubs et bannières de consentement et qui menace donc l'équilibre économique des médias et des fournisseurs de contenus. Sans oublier la simplification de la manipulation de l'information et le non-respect de la fameuse réglementation européenne sur le numérique, qui pose déjà tant de souci à Apple ces derniers temps.

La demande est claire, il faut suspendre cette fonctionnalité, mais également fournir tous les aspects techniques de son fonctionnement à l'entièreté des médias. En l'absence de réponse adéquate, la coalition se réserve le droit d'entrer sur le terrain juridique pour s'assurer de recevoir une réponse à sa requête.



Le sujet est effectivement délicat. Il y a malheureusement peu de chance pour qu'Apple réponde à cette demande, bien qu'elle soit tout à fait légitime. Qu'on le veuille ou non, la publicité fait vivre la majorité des sites et surtout permet de continuer de rendre "internet gratuit". Dans un monde utopique où l'on supprimerait entièrement la publicité sur le web, il faudrait payer une somme d'argent à chaque fois que l'on souhaite se rendre sur un site. Certains ont tendance à l'oublier…