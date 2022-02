Notion : l'application de prises de note est traduite en français

Notion est une application de gestion des connaissances extrêmement populaire, mais elle a été paralysée par un problème qui touchait spécifiquement les Français. Plus précisément, l'application n'était pas traduite dans la langue de Molière. Heureusement, la dernière mise à jour corrige cela.

Notion : la gestion de notes en français

D'abord annoncé via Twitter, Notion supporte maintenant la langue française ce qui signifie que tout peut maintenant être configuré pour les francophones. Cela inclut les menus, les options et tout le reste.



Cependant, Notion précise que ce changement de fonctionnalité est actuellement en version bêta, ce qui signifie que certaines traductions pourraient être un peu aléatoires. Si c'est le cas et que vous remarquez quelque chose d'anormal, contactez les développeurs de Notion pour qu'ils puissent rectifier la situation.

Si vous voulez tester la langue française 🇫🇷, allez dans Paramètres & Membres > Langue & région.

Salut 👋🏽 Notion is now available in French! pic.twitter.com/ugzSgHQMEg — Notion (@NotionHQ) February 15, 2022

Salut 👋🏽 Notion est maintenant disponible en français !

Notion est l'une des apps de gestion des connaissances et de prise de notes les plus populaires au monde et elle peut essentiellement être utilisée pour presque tout grâce à sa conception basée sur des blocs. C'est l'une des meilleures applications Mac et que vous stockiez des notes de cours ou que vous fassiez des recherches pour une nouvelle proposition commerciale. Mieux, le service est gratuit pour les particuliers depuis un an, et ce sur iPhone, iPad et Mac.



Téléchargez l'app sur Mac. Sinon sur iOS c'est sur l'App Store :



Télécharger l'app gratuite Notion