Un YouTuber teste la détection d'accident de l'iPhone 14 - et ça marche !

Vous connaissiez les tests classiques, les comparatifs, les tests de résistances et les tests de chute ? Voici désormais les tests d'accidents de voiture, les fameux crash tests que tout constructeur automobile doit effectuer pour mettre un véhicule sur le marché. Sauf que cette fois, il s'agit de vérifier les capacités d'un iPhone 14...

Un crash test pour vérifier les appels d'urgence

Un YouTuber a littéralement testé la fonction de détection de collision de l'iPhone 14 et a constaté que la nouvelle fonction appel d'urgence d'Apple se déclenchait de manière fiable en cas de collision avec un véhicule.



L'habitué des gadgets TechRax vient de publier une vidéo dans laquelle on peut voir son équipe contrôler à distance une voiture sans conducteur contenant un iPhone 14 Pro attaché à l'appui-tête du siège du conducteur.

Après une série d'accidents ratés et l'ajout de plusieurs carcasses de voitures qui forment un mur pour constituer une cible plus facile, la voiture télécommandée réussit à s'écraser à basse vitesse.



Après un court délai, la fonction de détection d'accident de l'iPhone 14 Pro est automatiquement activée, et le téléphone lance un compte à rebours SOS d'urgence, qui est annulé manuellement par l'équipe avant qu'elle puisse appeler les services d'urgence.



Lors de la deuxième tentative réussie, la voiture fonce dans le mur de véhicules à une vitesse plus élevée, son capot se pliant dans le choc. Là encore, la fonction de détection des collisions d'Apple est activée directement, puis annulée manuellement par l'équipe.



Si les résultats des tests de TechRax ne prouvent pas nécessairement que la fonction fonctionne de manière aussi fiable dans le monde réel, lors de collisions graves en tout genre, le fait qu'elle se soit activée comme prévu devrait rassurer les propriétaires d'iPhone 14.



Voici la vidéo :

Comment fonctionne la détection de collision

Pendant la détection d'accident, le capteur de mouvement de l'iPhone 14, qui comprend un gyroscope à haute dynamique et un accéléromètre à forte accélération, un GPS, un baromètre, un microphone et des algorithmes de mouvement avancés, travaillent ensemble pour détecter avec précision un accident.



Activée par défaut, la détection de collision est prise en charge par tous les modèles d'iPhone 14, l'Apple Watch SE 2, l'Apple Watch 8 et l'Apple Watch Ultra.