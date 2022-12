Détection d'accident et SOS satellite de l'iPhone 14 lui ont sauvé la vie

Même si cela ressemble à un scénario parfait pour mettre en avant les nouveautés de l'iPhone 14, cette histoire est bien réelle. Deux personnes tombées dans un ravin aux États-Unis ont été secourues grâce à l'iPhone 14 et aux messages SOS via satellite.

Merci l'iPhone

Pas plus tard qu'hier, un accident grave de voiture impliquant deux personnes a eu lieu en Californie. Présent sur une route de montagne, le véhicule a terminé son trajet dans un canyon après une chute d'environ cent mètres de hauteur.



Fort heureusement, l'un des deux passagers possédait un iPhone 14 qui leur a littéralement sauvé la vie. Dans un premier temps, l'iPhone a déclenché la fonction détection d'accident pour prévenir les secours le plus rapidement possible.

Malheureusement, il n'y avait aucun réseau disponible dans le secteur en question. Étant encore en état de réagir, la personne a directement eu l'idée d'envoyer un message SOS par satellite via l'autre nouvelle fonction de sécurité de l'iPhone 14.



Le centre de relais d'Apple a reçu le message et a transmis l'information aux services de secours les plus proches. Par la suite, un hélicoptère est venu les secourir le plus rapidement possible. Les sauveteurs ont d'ailleurs confirmé que les données de géolocalisation fournies par Apple étaient ultra-précises.

Une bonne publicité pour la pomme, même si l'on aimerait éviter que ce genre d'évènement arrive. Pour rappel, SOS via satellite est disponible en France depuis deux jours et il est même possible de tester la fonctionnalité.