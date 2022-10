Apple explique le fonctionnement de la détection des accidents sur les iPhone 14

Depuis ce week-end, la fonctionnalité de détection des accidents sur les iPhone 14 est au cœur d'une polémique, celle-ci s'est déclenchée à plusieurs reprises lorsque des propriétaires du nouveau smartphone étaient sur des montages russes dans des parcs d'attractions. En effet, Apple a perfectionné la détection des accidents, mais semble ne pas avoir pris en compte les sensations fortes sur des attractions de ce type.

En pleine polémique après les révélations du Wall Street Journal, deux cadres supérieurs de l'Apple Park ont expliqué comment fonctionne la détection des accidents.

Officiellement, Apple dit que sa nouveauté s'appuie sur deux points :

Le premier critère est le plus important, car la firme de Cupertino a conscience que vous ne connectez pas toujours votre iPhone au Bluetooth de votre voiture, surtout si vous êtes passager. Apple a inclus avec les iPhone 14 de nouveaux accéléromètres capables de mesurer de la force G.

Kaiann Drance, vice-président du marketing mondial, a expliqué :

Ron Huang, vice-président de la détection et de la connectivité, poursuit l'interview en précisant :

La connectivité joue aussi un rôle important dans la détection des accidents de voiture, à travers cet aspect, Apple est capable de savoir si vous êtes dans une voiture ou non (ce qui n'a pas été un franc succès pour les personnes victimes du déclenchement de la détection dans des parcs d'attractions), Huang déclare :

Bluetooth et Carplay sont également utilisés pour déterminer que vous êtes dans une voiture, bien que ni l'un ni l'autre ne soit strictement nécessaire pour la fonctionnalité. « En plus de cela, nous avons ajouté beaucoup de signaux ». Qu'il s'agisse de bruit de la route ou du bruit du moteur, nous pouvons le voir. Nous pouvons voir que les routeurs Wi-Fi que vous utilisez changent très rapidement - plus rapidement que si vous marchez ou faites du vélo et ainsi de suite.