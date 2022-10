Attention si vous allez à Disneyland avec un iPhone 14 ou une Apple Watch 8

La détection des accidents est une nouvelle fonction de sécurité très utile qui est arrivée avec les derniers appareils Apple, à savoir toute la gamme d'iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch 8, SE 2 et Ultra. Malgré de nouveaux composants plus précis (gyroscope et accéléromètre), un algorithme avancé et plus d'un million d'heures de données en machine learning sur les collisions, les faux positifs sont toujours possibles. Il s'avère que les montagnes russes ont provoqué un certain nombre d'appels automatiques en trompant la détection des accidents d'Apple. Bien évidemment, il existe une solution pour ceux qui ont prévu d'aller faire un tour à Disneyland, au Parc Astérix, etc.

Des détections d'accidents à tord

Selon Joanna Stern du Wall Street Journal et la revue Coaster101, ces dernières semaines, les parcs d'attractions américains Kings Island et Dollywood ont remarqué une tendance provenant de clients possédant un iPhone 14 ou une nouvelle Apple Watch.

Le parc Kings Island a vu la détection de collision se déclencher à tort sur les montagnes russes du parc au moins six fois en quelques jours. Dollywood, quant à lui, a constaté le problème au point d'afficher des panneaux demandant aux visiteurs de ne pas apporter leurs appareils sur les manèges ou de les éteindre.



Il est intéressant de noter que certains tests non officiels de la fonction Crash Detection d'Apple ont eu du mal à déclencher la fonction de sécurité. Mais il s'avère que les montagnes russes ont les attributs parfaits pour tromper l'algorithme qui prend en compte les mesures de la force G, les changements de pression, les changements de vitesse et les bruits forts.



Vous pouvez écouter l'appel automatique au 911 que l'une des montagnes russes a provoqué dans le tweet de Joanna :

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz — Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022

Un porte-parole d'Apple a déclaré à notre consoeur que la fonction Crash Detection est "extrêmement précise dans la détection des accidents graves" et que la société l'a optimisé pour obtenir l'aide des utilisateurs tout en minimisant les faux positifs.



Au sujet des faux positifs dans les montagnes russes, le porte-parole a déclaré que "la technologie offre une tranquillité d'esprit, et Apple continuera à l'améliorer au fil du temps." La firme n'est visiblement pas surprise mais travaille certainement à trouver une solution.

Comment éviter d'appeler les urgences

Vous vous en doutez, passer en mode avion est le meilleur moyen d'éviter les faux positifs de la détection d'accidents dans les montagnes russes.