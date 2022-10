Le nouveau supercycle d'Apple est favorisé par l'iPhone 14, l'Apple Watch et le Mac

Un nouveau supercycle d'Apple est en cours, grâce à un nombre croissant de clients qui découvrent les produits de la société.



Une nouvelle étude de marché indique que l'iPhone 14, les Macs et l'Apple Watch ont tous vu un très grand nombre de personnes acheter pour la première fois chez le constructeur américain, signe qui devrait satisfaire encore un peu plus les boursicoteurs qui ont permis à l'action AAPL de tenir bon alors que ses concurrents chutent lourdement depuis le début de l'année.

Qu'est-ce qu'un supercycle ?

De nombreux produits connaissent des cycles de demande - plus élevés à certains moments, plus faibles à d'autres. On parle de supercycle (dixit Kondratieff dans les années 1920) lorsque la demande continue d'augmenter, même lorsque les cycles normaux la font baisser.



La dernière fois qu'Apple a connu un supercycle, c'était après le lancement de l'iPhone 6, lorsque la demande refoulée d'iPhones à écran plus grand a été satisfaite. Il y a eu également un joli pic avec l'iPhone X et son nouveau design.

Un autre supercycle d'Apple est prévu

Le dernier rapport de Counterpoint Research suggère qu'un autre supercycle Apple pourrait être en train de se mettre en place, car un nombre croissant de personnes achètent les produits de la société pour la première fois.



L'entreprise reconnaît qu'Apple n'est pas à l'abri des facteurs macroéconomiques qui affectent l'ensemble du secteur technologique. Il s'agit notamment d'une inflation galopante, d'un dollar très fort qui pousse les prix à la hausse en dehors des États-Unis et des difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement.

Mais elle affirme que les tendances sous-jacentes et les perspectives de croissance à plus long terme sont excellentes.

iPhone 14

En ce qui concerne l'iPhone 14, l'entreprise attire l'attention sur l'augmentation du nombre de personnes qui abandonnent Android, la croissance record des marchés émergents et la demande croissante de iPhone 14 Pro et de niveaux de stockage plus élevés.

Le chiffre d'affaires d'Apple provenant des iPhones a augmenté de 9,7 % par rapport à l'année précédente, malgré des vents contraires dus aux taux de change, qui s'ajoutent à un trimestre de l'année précédente déjà fort. Apple a enregistré un nombre record d'appareils actifs installés, grâce à un nombre record de mises à niveau et à une croissance à deux chiffres du nombre d'utilisateurs qui passent à l'iPhone, ce qui indique une migration continue d'Android vers iOS.



Autre fait marquant, la croissance record sur les marchés émergents, à savoir l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et le Mexique, malgré les vents contraires liés aux taux de change dans ces pays, indique une forte marge de croissance dans ces régions.



Le mélange plus important de modèles Pro dans la gamme de l'iPhone 14 et les variantes à mémoire plus élevée font encore grimper les prix de vente au détail de l'iPhone selon les premières vérifications des canaux.

Le Mac

Les performances et l'autonomie étonnantes des Mac Apple Silicon ont également incité un grand nombre de personnes à quitter les machines Windows.



Au cours du dernier trimestre de l'exercice fiscal d'Apple, Counterpoint indique que plus de la moitié des achats de Mac provenaient du concurrent numéro un. Cet aspect est crucial pour Apple, qui continue d'attirer la communauté des créateurs et d'étendre son empreinte à un public plus large.

Apple Watch

La société d'analyse a noté que les ventes d'Apple Watch ont augmenté malgré les vents contraires de l'économie, et affirme que deux tiers des achats ont été effectués par des personnes qui n'avaient jamais acheté de montre connectée auparavant. Il est à noter que cela ne signifie pas qu'il s'agit de nouveaux venus dans l'écosystème Apple, mais que cela laisse présager un avenir radieux pour les accessoires de la marque.

Forte croissance dans le secteur des entreprises

Selon Counterpoint, les prix de revente élevés rendent les Mac plus abordables qu'il n'y paraît pour le secteur des entreprises, et la possibilité de choisir son Mac rend les entreprises plus attrayantes pour les employés.

Apple a connu une forte croissance dans le segment B2B, qui cible les grandes entreprises. Selon Apple, Ford utilise l'iPad et le système de caméra avancé de l'iPhone pour le contrôle de la qualité des nouveaux camions électriques F-150. Les produits Apple aident également des entreprises telles que Cisco à attirer de nouveaux talents et à conserver leurs employés.



La valeur résiduelle élevée des appareils Apple reste un argument de vente essentiel pour l'entreprise afin d'attirer de nouveaux clients. Les programmes de reprise d'Apple permettent en outre à la marque de réduire le cycle de rafraîchissement.

Les entreprises qui passent au Mac ont également signalé depuis longtemps des coûts d'assistance bien inférieurs et une productivité accrue. Une étude a révélé que les économies s'élèvent à plus de 800 dollars par Mac, par rapport aux machines Windows. Quand on a des centaines voire des milliers de salariés, le calcul est vite fait.

© Counterpoint

Si vous faites partie des futurs nouveaux clients, sachez que les meilleurs produits Apple du moment sont :