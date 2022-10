iPhone 14 Pro : la demande est bien au-delà de ce que prévoyait Apple

Cette année, Apple a tout fait pour inciter les consommateurs à privilégier les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, tout le monde a compris la stratégie qu'a adoptée l'entreprise : inclure un maximum de nouveautés sur les modèles Pro et délaisser les iPhone 14 et 14 Plus pour qu'ils se rapprochent le plus possible de la génération précédente. Cette technique d'Apple a fonctionné à merveille, les clients se sont littéralement jeté sur les iPhone 14 Pro !

Un succès international

L'iPhone 14 Pro qui est disponible depuis plus d'un mois rencontre un gigantesque succès partout dans le monde, c'est le résultat des récentes données récoltées par la société de recherche taïwanaise TrendForce. Avant l'été, Apple avait annoncé aux fournisseurs (qui ont des contrats pour livrer des composants sur les iPhone 14 Pro) que le nouveau smartphone haut de gamme représenterait environ 50% des commandes sur l'ensemble de la gamme iPhone 14.



Finalement, cette statistique irait jusqu'à 65%, une tendance que même Apple n'avait pas réussi à anticiper, malgré des années d'observations minutieuses des ventes de ses smartphones.

Pour éviter de se retrouver avec trop de demandes et pas assez de stock, Apple a ordonné à Foxconn d'augmenter de 10% l'assemblage des iPhone 14 Pro, ce modèle serait devenu l'une des priorités chez Foxconn. L’instruction transmise à toutes les usines en Chine qui produisent les iPhone 14, c'est d'expédier un maximum d'iPhone 14 Pro et de réduire la production d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Plus qui sont loin de rencontrer le même engouement auprès des consommateurs !



À l'approche du Black Friday et des fêtes de fin d'année, Apple ne maîtrise toujours pas le délai de livraison des iPhone 14 Pro. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur l'Apple Store en ligne, l'iPhone 14 Pro affiche un délai moyen de livraison pour la 2e ou 3e semaines de novembre. Quant à l'iPhone 14 Pro Max, l'estimation est approximativement la même.