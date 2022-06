iPhone 14 : Kuo recommande à Apple de se préparer à une gigantesque demande en Chine

Avec la gamme iPhone 13, Apple a pulvérisé tous les objectifs aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Asie, où le marché est très surveillé par les investisseurs. L'un des pays qui indique en général la tendance du chiffre d'affaires d'Apple à venir, c'est la Chine. Quand les ventes sont bonnes, les revenus trimestriels explosent. Bonne nouvelle pour le géant californien, les iPhone 14 devraient rencontrer un grand succès en Chine !

Kuo estime que les iPhone 14 vont encore mieux se vendre que les iPhone 13

La Chine n'est pas un pays où Apple est en position de force, les Chinois privilégient depuis de longues années une politique "d'achat patriotique", c'est-à-dire de choisir plutôt une marque nationale comme Huawei, Xiaomi et Oppo plutôt qu'une marque étrangère comme Apple ou Samsung.

Toutefois, la firme de Cupertino arrive tout de même à se faire une bonne place en Chine, les derniers rapports d'analyses ont montré que les ventes d'iPhone 13 dans le pays ont été très positifs en ce début d'année 2022.



Cette tendance devrait se poursuivre avec les iPhone 14 d'après l'analyste Ming-Chi Kuo, l'homme qui sait toujours tout à l'avance estime que la prochaine génération d'iPhone devrait rencontrer encore plus de succès que celle actuellement commercialisée.

La demande d'iPhone 14 sur le marché chinois pourrait être plus forte que celle de l'iPhone 13 du point de vue des distributeurs/détaillants/scalpers.

Ma dernière enquête indique que certains distributeurs/détaillants/scalpeurs chinois doivent verser le dépôt prépayé le plus élevé jamais enregistré pour l'iPhone 14 afin de garantir un approvisionnement suffisant, ce qui implique que la demande d'iPhone 14 sur le marché chinois sera probablement plus élevée que prévu.

Kuo communique également quelques chiffres :

Les prévisions d'expédition de l'iPhone 14 des fournisseurs de composants et des EMS sont respectivement d'environ 100 millions et 90 millions d'unités au deuxième semestre 22. La demande solide pour l'iPhone 14 sur le marché chinois pourrait réduire les inquiétudes du marché quant au risque de réduction des commandes d'iPhone 14 après le lancement.

Pour les iPhone 14, Apple devrait nous réserver quelques surprises comme une batterie plus grande pour la majorité des modèles (donc un gain d'autonomie), une caméra frontale bien plus performante, 6 Go de RAM pour tous les modèles (même les non pro), l'écran always-on qui permet de maintenir toujours l'écran allumé avec quelques informations comme la date et l'heure, une disparition de l'encoche pour les modèles Pro... Ainsi que plein d'autres nouveautés !

Comme à son habitude, Apple devrait annoncer les nouveaux iPhone dès le mois de septembre pour une précommande et une disponibilité les semaines qui suivront l'Apple Event.