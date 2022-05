L'écran always-on des iPhone 14 Pro se confirme

Alban Martin

Comme évoqué la semaine dernière, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pourraient être dotés d'un mode d'affichage permanent identique à celui des Apple Watch actuelles. Cette information rapportée par Mark Gurman de Bloomberg a déjà été rapidement traitée hier dans notre article sur iOS 16.

Une nouveauté d'iOS 16 uniquement pour l'iPhone 14

Le journaliste américain a profité de ces prédictions pour iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 et macOS 13 à venir lors de la conférence mondiale des développeurs d'Apple (WWDC 22) pour évoqué l'une nouveautés des futurs iPhone 14. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées pour iOS 16, on trouve un écran de verrouillage amélioré avec des "capacités de type widgets". Les améliorations de l'écran de verrouillage jetteraient ainsi les bases de fonctionnalités futures, notamment un mode "always-on" (toujours allumé).

La rumeur voulait que les modèles iPhone 13 Pro soient dotés d'un écran toujours allumé l'année dernière, mais la fonctionnalité a apparemment été mise de côté peu avant le lancement des appareils en septembre 2021. Gurman affirme qu'Apple a continué à travailler sur la fonctionnalité et qu'un "mode always-on" est bien parti pour être intégré à l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, fournissant "des informations rapidement consultables en un coup d'œil - similaire aux nouvelles Apple Watch."



L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max ont été les premiers iPhones à être équipés d'écrans ProMotion 120 Hz, rendus possibles par l'adoption de la technologie de panneau LTPO avec des taux de rafraîchissement variables. Les écrans ProMotion actuels de l'iPhone sont limités à des taux de rafraîchissement d'écran compris entre 10 et 120 Hz, alors que Oppo et Samsung par exemple, peuvent descendre jusqu'à 1 Hz lors de la visualisation d'une image statique ou lorsque l'appareil est inactif.



Ross Young, analyste spécialisé en affichage bien informé, a récemment déclaré qu'il s'attendait à ce que les écrans ProMotion utilisés dans l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max soient capables de descendre à 1 Hz, idéal pour le mode "toujours allumé". Néanmoins, M. Gurman a précisé que cette fonctionnalité pourrait ne pas être finalisée au moment de l'annonce de la gamme d'iPhone 14 en septembre.