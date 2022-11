Téléchargez les fonds d'écran schémas des iPhone 14 / 14 Pro de Basic Apple Guy

Voici les fonds d'écran schématiques des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, une réalisation signée d'un amoureux des téléphones Apple qui a détaille avec minutie l'intérieur des nouveaux appareils.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Affichez l'intérieur de votre iPhone 14

Basic Apple Guy est de retour, comme chaque année désormais, avec de nouveaux fonds d'écran schématiques du dernier iPhone. Cette fois, il s'agit évidemment de l'iPhone 14 Pro qui est reproduit de manière incroyablement détaillée dans une variété de couleurs. Il avait déjà fait l'iPhone 14 de base il y a peu, nous avons tout regroupé dans cet article.

Basic Apple Guy a partagé les nouveaux fonds d'écran gratuitement sur son blog et a détaillé le travail incroyablement précis qui a été réalisé pendant des mois. Et, sans surprise, cela lui a pris un certain temps pour arriver à ce résultat :

La pièce de résistance de ces schémas est un composant que je n'ai pas montré jusqu'à aujourd'hui, la puce A16. En empruntant tout ce que j'ai appris en créant le schéma du MacBook Air M2, j'ai conçu les schémas du Pro avec une carte logique mise en avant. Normalement, ce composant est couvert lorsqu'il est à l'intérieur du téléphone pour protéger l'électronique, mais lorsque j'ai vu le démontage, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de le recréer pour le fond d'écran. Je pensais que cela ajouterait peut-être quelques heures de travail et quelques centaines de pièces supplémentaires au design. Je me suis trompé. Avec ses 2 367 pièces, la carte logique du schéma de l'iPhone 14 Pro est l'une de mes pièces les plus complexes à ce jour, et j'ai ajouté une tonne d'heures supplémentaires pour réaliser ce projet. Mais cela en valait la peine, car elle est devenue la magnifique pièce de signature de ce projet.



Une autre partie de ce schéma dont je suis très fier est constituée de quelques pièces que vous verrez rarement - la caméra TrueDepth, la caméra infrarouge et le projecteur de points cachés derrière l'île dynamique. Bien que vous ne les voyiez pas souvent, ces pièces se cachent derrière le Dynamic Island chaque fois que vous déverrouillez votre iPhone ou que vous minimisez une application. Je voulais m'assurer qu'aucun détail ne soit négligé, même pour les pièces que vous ne verrez pas 99 % du temps.

Téléchargez les fonds schématiques de l'iPhone 14 Pro

Vous trouverez les 9 fonds d'écran bicolores différents en bas de l'article de Basic Apple Guy, même au format RAW pour ceux qui veulent les personnaliser. Nous avons sélectionné les trois les plus réussis.

iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max

Téléchargez les fonds schématiques de l'iPhone 14

Et voici les wallpapers des iPhone 14 de base.

iPhone 14 iPhone 14 Plus

Nous vous proposons ci-dessous les plus réussis :