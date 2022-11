Apple corrige le défaut de l’écran always-on des iPhone 14 Pro avec iOS 16.2

Avec la troisième bêta d'iOS 16.2 qui a été fournie aux développeurs hier soir, Apple a ajouté des options à la fonction d'affichage permanent disponible pour les modèles iPhone 14 Pro. Le fameux écran always-on est désormais, et enfin, paramétrable au niveau de l’affichage du fond d’écran et des notifications. De quoi corriger le plus gros problème pour certains utilisateurs soucieux de leur batterie et surtout de leur vie privée.

Apple s’inspire d’Android

Il y a maintenant deux boutons pour désactiver le fond d’écran et les notifications lorsque la fonction Always on Display est active. Les options sont accessibles en ouvrant l'application "Réglages", en sélectionnant "Affichage et Luminosité", puis en accédant à la section "Affichage permanent".

La désactivation du papier peint supprimera ce dernier lorsque l'affichage always-on est activé, et la désactivation des notifications empêchera l'affichage des notifications, ne laissant que l'heure et les widgets si vous avez installé des widgets sur votre écran de verrouillage. Le tout sur fond noir donc, un peu comme ce que proposent déjà les constructeurs sous Android.



L'option mise à jour permet d'obtenir une interface d'affichage permanent beaucoup plus simple pour ceux qui souhaitent un look plus minimal et qui veulent également économiser de la batterie grâce à l’écran OLED qui éteint les pixels noirs, comme nous l’avions vu dans nos astuces pour augmenter l’autonomie de l’iPhone 14.



À noter qu’il faut pour le moment iOS 16.2 bêta 3, mais la version finale arrivera en décembre pour le grand public.