iPhone 14 Pro : l'écran toujours allumé a-t-il vraiment un impact sur l'autonomie ?

Avec les iPhone 14 Pro, Apple propose pour la première fois un écran qui ne s'éteint jamais, l'utilisateur a toujours accès à son écran de verrouillage et peut même avoir un rafraîchissement en temps réel des notifications et Live Activities. Cependant, cela impacte-t-il vraiment l'autonomie ? Dans les déclarations officielles d'Apple, l'impacte est minime, mais qu'est-ce que ça donne dans la réalité ?

Comparatif d'autonomie

Spécialiste des comparatifs d'autonomie, le YouTuber PhoneBuff a voulu voir si la nouvelle fonctionnalité phare de l'iPhone 14 Pro (l'écran qui ne s'éteint jamais) est mauvaise pour l'autonomie quotidienne. Dans un premier temps, il a rassemblé 3 iPhone 14 Pro côte à côte et a mis en place 3 écrans de verrouillage différents :

Un écran avec un arrière-plan + le texte

Un écran avec le texte seulement

Un écran complètement éteint (fonction désactivée)

Avec iOS 16.2, Apple a satisfait les utilisateurs qui souhaitaient une expérience plus personnalisée en leur permettant de désactiver le fond d'écran et les alertes de l'affichage permanent. L'expérience d'affichage est plus proche de ce qui se fait sur les smartphones sous Android.

Les résultats

Au bout de 8 heures :

L'iPhone avec fond d'écran et texte : 97% d'autonomie

L'iPhone avec texte seulement : 98% d'autonomie

L'iPhone avec l'écran complètement éteint : 100% d'autonomie

Au bout de 24 heures :

L'iPhone avec fond d'écran et texte : 80% d'autonomie

L'iPhone avec texte seulement : 84% d'autonomie

L'iPhone avec l'écran complètement éteint : 100% d'autonomie

Les résultats sont flagrants, la nouvelle fonctionnalité des iPhone 14 Pro qui consiste à toujours garder une visibilité sur son écran de verrouillage consomme pas mal de batterie. Les dégâts sont toutefois légèrement limités quand vous désactivez le fond d'écran, mais il n'y a pas de si grande différence comme on pouvait le penser.

Et avec un smartphone concurrent ?

PhoneBuff a aussi comparé l'écran qui ne s'éteint jamais de l'iPhone 14 Pro et du Samsung Galaxy S22 Ultra. Après 24 heures de test, on retrouve une égalité parfaite : 84% de batterie. À noter que l'iPhone n'avait pas de fond d'écran pour être vraiment au même niveau que le S22 Ultra !

Quand est-ce que l'iPhone s'éteint ?

Dans certain cas, l'écran peut complètement s'étendre, c'est le cas quand :