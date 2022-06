De vrais widgets pour l'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro

Cela ne fait plus aucun doute, l'iPhone 14 Pro sera doté d'un écran toujours actif qui permettra aux utilisateurs d'afficher des informations en un coup d'œil sans avoir à toucher l'écran pour le réveiller. Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On" que l'on a déjà décortiquée pour les Mac M2 et Apple TV 4K 2022, Mark Gurman a déclaré que la fonctionnalité inclura la prise en charge des nouveaux widgets de l'écran de verrouillage d'iOS 16 pour la météo, la forme physique, etc.

Un écran de verrouillage bien rempli

iOS 16 est donc prévu avec certaines fonctionnalités exclusives pour les iPhone Pro 2022 :

Comme l'Apple Watch, l'iPhone 14 Pro sera en mesure d'afficher des widgets affichant la météo, les calendriers, les actions, les activités et d'autres données alors que l'écran reste à une luminosité et une fréquence d'images faibles. Et il y aura un paramètre - également comme l'Apple Watch - qui empêche les données sensibles d'apparaître sur l'écran de verrouillage à la vue de tous.

Mais ce n'est pas tout. Outre ces widgets spécifiques qu'on peut comparer à ceux introduit avec iOS 14 et qu'on peut placer à sa guise sur l'écran d'accueil, l'écran toujours actif sera aussi probablement capable d'afficher l'heure, la date et l'indicateur de notifications non lues. À l'instar de l'Apple Watch, qui dispose d'un mode d'affichage permanent depuis la série 5, il est probable qu'Apple donnera aux utilisateurs la possibilité d'activer ou de désactiver l'affichage permanent sur les modèles iPhone 14 Pro via l'application Réglages. C'est en tout cas un lockscreen très chargé qui nous attend sur les nouveaux iPhone 2022 avec les complications vues sur iOS 16 et les widgets plus imposants.



Comme le mentionne Gurman, le mode d'affichage toujours actif de l'iPhone 14 Pro devrait préserver l'autonomie de la batterie en combinant une luminosité plus faible et un faible taux de rafraîchissement. Introduit sur les modèles iPhone 13 Pro, ProMotion permet à l'écran de descendre jusqu'à 10 Hz lorsqu'il est inactif, et Ross Young, analyste du secteur des écrans, s'attend à ce que les iPhone 14 Pro puissent descendre jusqu'à 1 Hz, comme la tocante du constructeur américain. Une nécessité pour avoir la meilleure efficacité énergétique possible.

Sortie prévue en septembre

Apple dévoilera probablement sa gamme d'iPhone 2022 aux alentours de septembre, comme d'habitude, sauf perturbation majeure de la chaîne d'approvisionnement. Seuls les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max devraient être dotés d'un écran toujours allumé, mais cette fonctionnalité pourrait être introduite dans les modèles standard à l'avenir. Rappelons que l'iPhone 14 mini ne verra pas le jour, il sera remplacé numériquement par un iPhone 14 Max de 6,7 pouces. Oui, finis les petits iPhone...