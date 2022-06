Une puce M2 dans le casque de réalité mixte et les Mac mini, Mac Pro et MacBook Pro

Dans la dernière édition de sa lettre d'information Power On pour Bloomberg, Mark Gurman a évoqué les nouveaux Mac M2 à venir du côté d'Apple, y compris les nouveaux modèles Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro, les nouveaux modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max, et une nouvelle tour Mac Pro avec les puces M2 Ultra et "M2 Extreme ". Mais le journaliste américain a également parlé des futurs HomePod 2 et Apple TV 2022.

Les futurs Mac 2022 et 2023

Après la série de Macs M2, Gurman a déclaré qu'Apple passerait logiquement aux Macs équipés de la puce M3, y compris un MacBook Air 13 pouces mis à jour (nom de code J513), un tout nouveau MacBook Air 15 pouces (nom de code J515), un nouvel iMac (nom de code J433), et potentiellement un nouvel ordinateur portable 12 pouces qui est "encore au début du développement". Tout cela serait prévu pour 2023, voire 2024.

La nouvelle puce M2, qui a fait ses débuts dans le MacBook Air 2022 et le MacBook Pro 13 pouces annoncés à la WWDC est également au cœur de plusieurs autres produits en préparation. Ceux-ci sont susceptibles d'arriver beaucoup plus rapidement que les Macs basés sur M1. Comprenez qu'ils arriveront dans les six prochains mois.



Voici la liste dressée par le journaliste :

un Mac mini M2 / M2 Pro

Les MacBook Pros 14 et 16 pouces M2 Pro / M2 Max

les Mac Pro M2 Ultra et M2 Extreme (une double puce Ultra).

Le casque Apple aussi en M2

Le Mac ne sera pas le seul produit à recevoir la puce M2. Outre le nouvel iPad Pro qui devrait l'avoir bientôt, le casque AR/VR fait figure de candidat. En effet, celui qui tournera sous realityOS aura droit à la version de base :

En dehors du Mac et de l'iPad Pro, il y a un autre endroit où je m'attends à voir apparaître le M2 : Le casque de réalité mixte d'Apple. On m'a dit que les dernières incarnations internes de l'appareil utilisent la puce M2 de base avec 16 gigaoctets de RAM. En parlant de la WWDC, de nombreux indices liés aux logiciels ont été donnés concernant le système d'exploitation du casque, realityOS, et ses fonctionnalités.

Une bonne nouvelle pour les amateurs de réalité mixte et qui attendent avec impatience le casque d'Apple. En effet, si il est équipé de la puce M2, c'est que sa sortie est prévue pour bientôt. Ming-Chi Kuo parlait cette semaine d'un lancement en janvier prochain.