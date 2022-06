Rumeur : un MacBook Air de 15 pouces et un MacBook de 12 pouces en 2023

Nous le savons tous, les produits Apple sont conçus et préparés plusieurs années à l'avance, c'est ce qui provoque d'ailleurs les multiples indiscrétions en provenance des personnes proches de la chaîne d'approvisionnement. Une nouvelle rumeur retentit ce soir, elle est mise en avant par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

L'année 2023, l'année des surprises du côté des MacBook ?

Alors qu'Apple vient de présenter de nouveaux MacBook Air M2 et MacBook Pro M2, l'entreprise se projette déjà dans l'avenir et travaillerait en ce moment sur un MacBook Air avec un écran de 15 pouces, une première dans la gamme !

En effet, les MacBook Air n'ont jamais atteint une taille aussi grande dans toute leur histoire. La firme de Cupertino semble être consciente qu'il peut y avoir une forte demande de la part des consommateurs, beaucoup de clients veulent un écran plus grand sans être obligés de passer à la gamme "Pro" qui ne correspond pas forcément à leur besoin.



Comme le révèle le rapport, Apple devrait utiliser le même design que le MacBook Air de 13,6 pouces qui sortira le mois prochain. On retrouvera donc un écran aux bords extrêmement fins et une encoche pour y intégrer la caméra.

Autre révélation, c'est la préparation d'un MacBook de 12 pouces qui devrait arriver au cours du dernier trimestre de 2023 (au plus tard au T1 2024), ce modèle se placera directement en entrée de gamme pour attirer les clients au budget limité. Pour le moment, les informations sont inexistantes, on ne sait pas si Apple mettra en place le design moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui avec l'encoche ou conservera les bords habituels des MacBook.



En ce qui concerne l'avenir des puces M2, Gurman mentionne une possible sortie de la puce M2 Pro et M2 Max en fin 2022, cependant les informations ne sont pas assez sûres pour affirmer qu'Apple aura terminé le travail à temps autour de ces futures puces. Dans le pire des cas, le journaliste explique qu'Apple pourrait repousser ces deux puces avant l'été 2023.



Avec la puce M2 Max, Apple va littéralement écraser la concurrence, on pourra s'attendre à un processeur de 12 cœurs et un GPU allant jusqu'à 38 cœurs. Depuis qu'Apple a abandonné Intel, l'entreprise ne cesse de repousser les limites des performances de ses puces.



Plus tôt dans la journée, l'analyste Ross Young a communiqué des informations sérieuses et précises à propos de l'iPad Pro M2. Apple nous réserve de belles choses pour les mois et l'année à venir !



