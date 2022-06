Rumeur : un MacBook de 15 pouces avec une puce M2 ou M2 Pro au choix (dès 2023)

Toujours bien renseigné sur les nouveautés à venir chez Apple, l'analyste Ming-Chi Kuo revient sur le devant de la scène avec une information exclusive sur un MacBook de 15 pouces qui est prévu pour l'année prochaine. À travers un tweet, Kuo communique plusieurs données obtenues à travers des contacts qui travaillent sur la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

Lors de l'Apple Event de la WWDC 2022, Apple a présenté le futur de sa puce, la M2. Un véritable monstre de puissance qui intègre un CPU 18% plus rapide, un GPU 35% plus puissant et un Neural Engine 40% plus performant. Ajoutons à cela jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée rapide DDR5 et une bande passante mémoire supérieure de 50% !



L'ensemble des Mac à venir pour l'année prochaine devrait (logiquement) avoir la puce M2, ça sera le cas d'un nouveau MacBook ayant un écran de 15 pouces. Selon Ming-Chi Kuo, Apple nous prépare un ordinateur portable avec deux options de puces : M2 ou M2 Pro, bien sûr un supplément financier sera demandé pour les configurations qui incluront la puce M2 Pro.

Pour le moment, Kuo ne sait pas s'il s'agira d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro, ses sources peuvent communiquer de précieuses informations quand il s'agit de caractéristiques techniques, mais dès que ce sont des données commerciales, cela devient nettement plus difficile, car l'information reste en général à Cupertino.

Prediction updates:

1. New 15" MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15" MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven't heard of any plans for rumored 12" MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R