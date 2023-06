Le démontage du MacBook Air 15 pouces révèle un design similaire au petit modèle

Une fois n'est pas coutume, le site de réparation iFixit a partagé une vidéo de démontage du dernier appareil Apple, en l'occurence le MacBook Air 15 pouces. Dans une vidéo YouTube, le spécialiste du bricolage nous offre un aperçu plus détaillé de l'intérieur de cet ordinateur portable présenté comme le plus fin du monde dans sa catégorie. Sans surprise, le MacBook Air 15 pouces présente un design interne similaire à celui du modèle 13 pouces, avec la seule différence notable étant la présence de deux haut-parleurs supplémentaires.

Un MacBook Air 15 pouces

Voici comment Apple met en avant son nouveau "Air" :

Le nouveau MacBook Air 15 pouces est également doté d'un nouveau système sonore phénoménal à six haut-parleurs avec deux tweeters et deux ensembles de woofers à réduction de force. Les nouveaux haut-parleurs offrent des basses deux fois plus profondes pour un son plus ample, et Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos offre des expériences immersives, que ce soit en écoutant de la musique ou en regardant des films.

Outre les haut-parleurs supplémentaires parfaits pour le divertissement, la batterie du MacBook Air 15 pouces est également plus grande, mais Apple assure que son autonomie est identique à celle du modèle 13 pouces, l'écran étiré étant bien évidemment plus énergivore. Tout comme sur le modèle 13 pouces, les cellules de la batterie sont munies de languettes adhésives facilitant leur retrait, mais il faut démonter plusieurs autres composants pour accéder à ce composant.

Le démontage permet de découvrir la carte logique du MacBook Air 15 pouces équipée de la puce M2, ainsi qu'une seule puce NAND pour le modèle de 256 Go, ce qui peut entraîner des vitesses de lecture et d'écriture SSD plus lentes par rapport aux modèles de 512 Go, 1 To ou 2 To. Comme les autres ordinateurs portables d'Apple, iFixit indique que le MacBook Air 15 pouces est très difficile à réparer. De plus, il n'est pas possible de mettre à niveau la mémoire vive et le stockage après l'achat, tout étant soudé à la carte-mère et à la puce M2.

Pourquoi acheter un MacBook Air de 15 pouces

Les principaux avantages du MacBook Air 15 pouces par rapport au modèle 13 pouces sont un écran plus grand, un pavé tactile plus large et six haut-parleurs au lieu de quatre. Les deux modèles sont équipés de la puce M2 pour des performances équivalentes. Apple a commencé à accepter les commandes du MacBook Air 15 pouces la semaine dernière, et l'ordinateur portable a été lancé ce mardi. Les tests du MacBook Air 15 pouces ont tous loué l'excellent rapport qualité / prix.



Si vous voulez l'acheter, le MacBook Air 15 pouces 2023 est en vente :

