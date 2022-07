Le démontage du MacBook Air M2 par iFixit révèle un accéléromètre

Le MacBook Air M2 étant désormais disponible à la vente, le site de réparation iFixit en a récupéré un et a décidé d'effectuer l'un de ses traditionnels démontages sur la machine pour nous donner un aperçu de l'intérieur. Et, contrairement au premier démontage par Max Tech, nous avons découvert quelque chose d'intéressant.

Un démontage complet du MacBook Air M2

Le précédent démontage avait déjà révélé le plus gros problème potentiel du MacBook Air M2 en version de base 256 Go - la puce de stockage, ce qui est évidemment confirmé dans le démontage d'iFixit. Plutôt que d'utiliser deux puces de stockage NAND de 128 Go comme le MacBook Air M1 de 256 Go de la génération précédente, le nouvel appareil possède une seule puce flash NAND de 256 Go. La puce flash NAND de 256 Go du MacBook Air M2 affiche des vitesses de SSD de 30 à 50 % plus lentes dans les tests de référence que le MacBook Air de la génération précédente avec deux puces NAND de 128 Go, mais Apple a affirmé que malgré les résultats des tests de référence, les performances globales dans le monde réel sont pourtant "plus rapides".

© iFixit

Outre la puce de stockage NAND de 256 Go, le démontage d'iFixit a révélé d'autres composants de la carte logique, notamment la puce M2 64 bits à 8 cœurs, un pilote Thunderbolt 3 conçu par Apple, une puce USI Bluetooth et WiFi et, curieusement, un accéléromètre. On ne sait pas encore à quoi pourrait servir ce composant que l'on retrouve dans l'iPhone depuis le tout premier modèle et qui permet de suivre les mouvements de l'appareil en trois dimensions.



Autre élément intriguant, iFixit n'a pas trouvé de dissipateur thermique, et le site n'est pas clair sur le mécanisme de refroidissement passif qu'Apple pourrait utiliser pour le MacBook Air M2.

Comment ce truc se refroidit-il ? Bien sûr, il y a beaucoup de pâte thermique et de ruban graphite, et oui, le M2 est efficace, mais ce bouclier est super fin, donc il n'aide pas beaucoup, et le boîtier est plus léger que l'année dernière. Peut-être que le M2 Air est secrètement un iPad, ou peut-être qu'Apple le laisse simplement fonctionner à chaud.

Comme les modèles MacBook Pro 2021 de 14 pouces et 16 pouces, le MacBook Air M2 est doté de tirettes adhésives faciles d'accès pour fixer la batterie, ce qui rend son retrait plus simple et plus rapide. Le MacBook Air M2 comprend une batterie de 52,6 watts-heure, contre 49,9 watts-heure pour la version M1 du MacBook Air.



Tous les ports du MacBook Air 2022 sont modulaires et non collés, mais le SSD et la puce M2 sont soudés, comme d'habitude, et ne peuvent pas être facilement mis à niveau ou remplacés. Le démontage complet d'iFixit peut être regardé sur YouTube, et comprend des détails supplémentaires sur la batterie et la construction du MacBook Air dont le design a enfin changé et s'est même affiné.