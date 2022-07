Le premier démontage du MacBook Air 2022 montre la puce M2

La chaîne YouTube Max Tech a, encore une fois, partagé la première vidéo de démontage du dernier produit d'Apple, le nouveau MacBook Air M2. Voilà qui permet d'avoir un aperçu de l'intérieur de l'ordinateur portable redessiné et qui vient d'arriver en magasin vendredi dernier.

Une conception similaire au précédent "Air"

Dans l'ensemble, la conception interne du nouveau MacBook Air est similaire à celle du modèle précédent, mais la coque plus plate a permis à Apple d'intégrer une batterie plus grande à l'intérieur de l'ordinateur portable. Le nouveau MacBook Air 2022 est équipé d'une batterie de 52,6 watts-heure, contre 49,9 watts-heure pour le modèle précédent, selon les spécifications techniques d'Apple. Toutefois, Apple affirme que les modèles 2020 et 2022 du MacBook Air ont une autonomie de 18 heures par charge.

Le démontage du YouTuber révèle également la carte logique du nouveau MacBook Air, qui comprend la nouvelle puce M2 d'Apple. Comme l'a confirmé la société de Tim Cook la semaine dernière, le démontage révèle que le modèle 256 Go du dernier MacBook Air est équipé d'une seule puce de stockage NAND, ce qui se traduit par des vitesses de SSD plus lentes dans les tests de référence par rapport aux modèles MacBook Air de plus grande capacité et au modèle précédent M1 en version 256 Go de stockage.



Comme d'habitude, les puces de stockage et de RAM sont soudées à la carte logique du nouveau MacBook Air M2, ce qui rend très difficile (voire impossible) la mise à niveau de ces composants après l'achat.



Le site iFixit va probablement partager un démontage plus approfondi du nouveau MacBook Air dans les prochains jours. En attendant, voici la vidéo en question pour voir le dernier processeur d'Apple :