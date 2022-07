Le SSD du MacBook Air M2 est également plus lent en 256 Go

Les premières tests du nouveau MacBook Air équipé de la puce M2 ont été publiés par les américains et un détail notable vient d’être confirmé par The Verge. Comme pour le MacBook Pro M2, le « Air » de base équipé de 256 Go de stockage dispose d'une seule puce NAND, ce qui entraînera des vitesses de lecture / écriture sur le SSD plus lentes dans les tests de référence, mais les performances peuvent varier selon l’utilisation.

La puce M2 est plus lente que la M1 dans certains cas

Le mois dernier, il a été découvert que le modèle 256 Go du MacBook Pro M2 présente des vitesses de lecture SSD jusqu'à 50 % plus lentes et des vitesses d'écriture SSD jusqu'à 30 % plus lentes par rapport au modèle équivalent de la génération précédente dans les tests de référence.

Le problème vient du fait qu'Apple a décidé d'utiliser une seule puce de stockage flash de 256 Go au lieu de deux puces de 128 Go dans les modèles d’entrée de gamme des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces 2022. Les configurations équipées de 512 Go de stockage ou plus sont dotées de plusieurs puces NAND, ce qui permet des vitesses plus élevées en parallèle.



Dans une déclaration publiée à The Verge, Apple a déclaré que si les benchmarks des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces avec 256 Go de stockage "peuvent montrer une différence" par rapport aux modèles de la génération précédente, les performances dans le monde réel sont "plus rapides" :

Grâce à l'augmentation des performances de M2, le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces sont incroyablement rapides, même par rapport aux ordinateurs portables Mac équipés de la puissante puce M1. Ces nouveaux systèmes utilisent une nouvelle NAND à densité plus élevée qui permet d'obtenir un stockage de 256 Go à l'aide d'une seule puce. Si les benchmarks du SSD de 256 Go peuvent montrer une différence par rapport à la génération précédente, les performances de ces systèmes basés sur la puce M2 pour les activités du monde réel sont encore plus rapides.

Il n'est pas clair si la déclaration d'Apple fait explicitement référence aux performances du SSD dans le monde réel ou aux performances globales du système. Certains tests du modèle de base MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2 ont montré que les vitesses du SSD étaient plus lentes même en utilisation réelle. Dans l'ensemble, si les vitesses de disque sont importantes pour vous, nous recommandons de configurer le nouveau MacBook Air 2022 avec au moins 512 Go de stockage pour éviter tout impact potentiel.