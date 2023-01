Les MacBook Pro et Mac Mini M2 sont plus lents avec le SSD 256 Go que les M1

Si vous souhaitez acheter un Mac 2023 avec la vitesse SSD la plus rapide, il faut oublier les modèles d'entrée de gamme. Depuis le lancement des produits M2, Apple procède autrement, et ce n'est pas une bonne nouvelle.

Tous les Mac M2 sont concernés

Une pratique qui semble se généraliser. Comme avec son MacBook Air M2 l'année dernière, Apple a inséré une seule puce de stockage 256 Go sur son modèle d'entrée de gamme pour le Mac mini M2. Sur les modèles M1, la même configuration possédait deux puces de 128 Go, ce qui est plus efficient en ce qui concerne la vitesse du SSD.



Résultat, les vitesses de lecture et d'écriture SSD sont plus lentes sur le nouveau modèle. Une information importante même s'il faut reconnaître qu'il est impossible pour la plupart d'entre nous d'en ressentir les effets au quotidien. De plus, seul le Mac mini 256 Go est concerné. Il en va de même pour le MacBook Pro 2023 d'entrée de gamme (512 Go).

Si vous souhaitez à tout prix éviter ce "problème", dirigez-vous directement vers les versions plus hautes. On parle d'un Mac mini M2 (512 Go) ou d'un MacBook Pro M2 14" & 16" (1 To). À noter que cela fait sévèrement grimper la facture. On passe de 699 € à 929 € pour le Mac Mini (+ 230 €) et de 2 399 € à 2 999 € sur le MacBook Pro 14" (+ 600 €).



Pour avoir ses informations, la chaîne YouTube Brandon Geekabit a effectué un démontage du produit. C'est également l'occasion de découvrir les entrailles du Mac mini M2 qui est visiblement grandement apprécié par les premiers testeurs.