Mac mini 2023 : les premiers tests affirment que c'est une réussite !

Dès demain, Apple donnera le feu vert aux revendeurs et à ses Apple Store en France pour commencer à vendre les nouveaux Mac mini 2023 avec la puce M2 et M2 Pro. Sans surprise, le pari semble réussi, car les premières critiques venant des grands médias aux États-Unis sont positifs envers cette nouvelle génération de Mac mini. On retrouve des points forts, mais aussi des points faibles qui auraient pu être améliorés par Apple.

Voici les premières impressions sur le Mac mini 2023

C'est le Mac le plus accessible dans la grille tarifaire de la gamme, le Mac mini propose un accès à macOS avec du matériel de grande qualité aux personnes qui souhaitent acheter un Mac, mais qui ont un budget serré. Pour faire mal à la concurrence et s'imposer sur le marché, Apple a renforcé les caractéristiques de son Mac mini en intégrant la puce M2 et M2 Pro. On retrouve plus de performances pour un prix toujours raisonnable !



Comme pour les MacBook Pro 2023, la nouvelle génération de Mac mini sera disponible dès demain en France et dans de nombreux pays à travers le monde.

Faut-il l'acheter ou attendre d'autres modèles ? Les premiers tests de grands médias et de YouTubers nous donnent déjà un avis sur ce nouveau Mac.

Qu'est-ce qu'en pensent les médias ?

The Verge : les journalistes qui ont participé au test ont tous été bluffés par les performances monocœurs, les tâches sur les applications qu'on utilise le plus au quotidien sont nettement plus rapides, bien plus qu'avec la puce M1 qui faisait déjà très fort !

La rédaction a apprécié la prise en charge du Wi-Fi 6E qui offre de meilleurs débits ainsi que la connectivité Bluetooth 5.3 .

La rédaction a apprécié la prise en charge du qui offre de meilleurs débits ainsi que la connectivité . TechCrunch : acheter le Mac mini M2 ou M2 Pro est un choix qui ne serait pas très difficile, car la différence dans les performances est vraiment mineure . Lors du test, trois moniteurs ont pu être pris en charge avec le Mac mini M2 Pro contre 2 pour le Mac mini M2. TechCrunch explique que les benchmars du Mac mini M2 Pro sont incroyables , le benchmark multicœur a été enregistré à 14 991 quand à côté le M1 Max du Mac Studio a réalisé un score de 12 336. Plusieurs jeux ont tourné sur le Mac mini M2 Pro reçu à la rédaction, Resident Evil Village fourni par Apple a impressionné l'ensemble des journalistes par ses graphismes et sa fluidité.

. Lors du test, trois moniteurs ont pu être pris en charge avec le Mac mini M2 Pro contre 2 pour le Mac mini M2. TechCrunch explique que les benchmars du Mac mini M2 Pro sont , le benchmark multicœur a été enregistré à 14 991 quand à côté le M1 Max du Mac Studio a réalisé un score de 12 336. Plusieurs jeux ont tourné sur le Mac mini M2 Pro reçu à la rédaction, fourni par Apple a impressionné l'ensemble des journalistes par ses graphismes et sa fluidité. SixColors : les précédentes générations de Mac mini pouvaient parfois avoir le défaut d'avoir une ventilation bruyante. Le test de SixColors affirme que la gestion de la chaleur du Mac mini M2 est épatante, car on n'entend aucun bruit, même quand tous les noyaux sont exploités pendant un long moment. La rédaction a aussi pu tester Resident Evil Village qui a été fourni par Apple, on parle d'une fréquence d'image à 60 i/s sans chute et de graphismes magnifiques.

Les YouTubers ont également été nombreux aujourd'hui à publier leur vidéo de présentation des nouveaux Mac mini. On retrouve la vidéo de Brian Tong, Karl Conrad ou encore Krystal Lora.

Acheter le Mac Mini 2023

Vous pouvez acheter dès aujourd'hui le nouveau Mac Mini 2023 avec :

